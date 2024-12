Pupo canta alla tv russa, tra ilarità a ire social, lui replica: “Non sono l’unico italiano a Mosca” (video)

Bufera su Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, per la partecipazione alla tv di Stato russa. Il cantante, che ha un legame affettivo e artistico con Mosca dai tempi dell’Unione sovietica, si è visto sommerso di critiche e contumelie social per avere violato un embargo che vede coinvolti anche gli artisti.

Intanto Pupo presenta la sua nuova canzone “Insieme” direttamente nello studio televisivo di Russia1, il principale canale pubblico russo. pic.twitter.com/rlOmhuTJL4 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) December 10, 2024

“Questo è lo studio di Ciao Andrei, lo show di intrattenimento più popolare in Russia, pensate che ha oltre cento milioni di telespettatori, va in onda su Canale Russia 1. Staser sarò a cantare due delle mie canzoni storiche, “Un Amore grande” e “Gelato e cioccolato, poi mi intratterrò con gli amici qua da Mosca”, ha annunciato Pupo sui Social in un video registrato giovedì scorso.

Alla pioggia di critiche piombate sul web, Ghinazzi aveva risposto postando una foto di una strada di Mosca, con le insegne di due noti marchi italiani Gucci, (ormai passato in mani straniere da tempo) e Brunello Cucinelli.

Pupo a Mosca: lo show scatena ilarità e ira social

“Sono a Mosca e questo è ciò che vedo, dalla finestra della mia camera. A quanto pare, non sono il solo italiano ad avere scelto di continuare serenamente e pacificamente a fare il proprio lavoro”, ha ironizzato Pupo.

Sull’account X gli utenti invece si dividono tra i fan del cantante e gli indignati. “C’è qualche legge che impedisca a qualsiasi artista di esibirsi in Russia?”, chiede un utente filo-Pupo (o filo-Putin). Un altro ironizza perché alla fine della esibizione, il conduttore gli dice Bravo maestro, in italiano. “Bravo, bravo maestro! Dice il conduttore russo. Se definiamo maestro Pupo quello di “gelato al cioccolato” capisco perché la Russia non si opponga al dittatore Putin! Il declino è in loro”.

Tra gli indignati c’è chi scrive: “Vergogna italiana, poi si genuflette alla fine del video? (mi sono bastati i primi secondi, per giunta senza audio)”. Mentre altri ironizzano tra “Puposki” e “Pupov!”. Un altro utente osserva sarcastico: “Pensa che quando inevitabilmente riallacceremo i rapporti con la Russia lo avrai come referente! Comunque… con un Di Maio ufficializzato Pupo è una stella di prima grandezza”. Mentre il commento di Lollone è definitivo: “Se lo sentono solo i russi, dove deve cantarla?”