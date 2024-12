Profugo siriano accoltella i passanti in strada a Berlino: anche stavolta daranno la colpa a Musk?

Ancora terrore in Germania: nella mattina di San Silvestro un immigrato ha accoltellato i passanti in strada nel quartiere di Charlottenburg a Berlino. Il fermato è un cittadino siriano residente in Svezia. Lo ha reso noto la polizia di Berlino. In questa occasione, però, a dispetto delle affrettate cronache di altri gesti terroristici, i media locali non attribuiscono l’attacco come ad opera di un seguace di Elon Musk, o addirittura come anti-islamico, come è accaduto nel caso del cittadino arabo autore della spaventosa strage di Magdeburgo.

“I primi accertamenti indicano che il sospetto potrebbe avere segni di malattia mentale e che non ci sono indicazioni di una motivazione terroristica”, ha dichiarato la portavoce della polizia Jane Berndt all’Associated Press, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso. Un comunicato della polizia ha parlato di “tentato omicidio”. L’uomo ha attaccato due uomini in un supermercato e su un marciapiede di fronte a un hotel vicino poco prima di mezzogiorno, presumibilmente pugnalandoli con un coltello che aveva rubato al supermercato. Entrambi sono stati portati in ospedale e la polizia ha detto che uno è stato dimesso dopo un trattamento ambulatoriale.

Secondo la Bild, l’attacco è avvenuto intorno alle 11.50 in un negozio Rewe in Sommeringstrasse e sul marciapiede davanti a un albergo nelle immediate vicinanze di Berlino-Charlottenburg, una zona piuttosto tranquilla della capitale. La scena del crimine è vicino al castello di Charlottenburg. L’aggressore ha preso un coltello dagli scaffali del negozio Rewe e si è avventato sulle persone. Media tedeschi riferiscono che sarebbero stati alcuni passanti a bloccare l’uomo che a Berlino si è lanciato contro diverse persone colpendole con un coltello e ferendone due in modo grave. Mentre il gruppo bloccava l’uomo, travolgendolo letteralmente, altri avvertivano la polizia che poi lo ha arrestato. Le autorità della capitale stanno indagando e hanno già ascoltato diversi testimoni. Nell’indagine, è coinvolta anche la sicurezza dello Stato.