Persino Monti ci arriva: “Meloni molto bene. Ha rotto con la tradizione del denato gettato dalla finestra” (video)

Anche Mario Monti ci è arrivato. E la Gruber rimane con un po’ di amarezza.“Molto bene Meloni per avere rotto con la tradizione dei bonus e del denaro gettato dalla finestra. Lo hanno fatto meno di altri governi, onore al ministro Giorgetti ma anche alla presidente del Consiglio”. L’ex premier non concede mai troppo al governo Meloni e probabilmente per questo motivo Lilli Gruber ha invitato il professore ad “Otto e mezzo” su La7: per accentuare i toni antigovernativi. Dopo i dati Istat sull’ottobre record sul fronte dell’occupazione, la conduttrice vorrebbe tirare il freno a mano. Non sia mai che su La 7 si tessano elogi all’azione di governo. “Professore, il governo parla di un’Italia in salute, di un’Italia che conta: lei che ne dice, la siatuazine del nostro Paese è dramatica?”. Strano modo di porre una domanda, incoraggiando quasi una risposta affermativa. Invece Monti contraddice la conduttrice su tutta la linea. Botta e risposta molto illuminante.

Monti, doccia fredda per la Gruber: “Onore al ministro Giorgetti e a Meloni”

Alla domanda maliziosa Monti risponde: “Le dico in sintesi quello he penso di Giorgia Meloni”. Forse per Gruber sarebbe stato meglio esordire in modo diverso, visti gli elogi inaspettati che il professore bocconiano elargisce. “La situazione economica dell’Italia è drammatica e migliore di altri Paesi che di solito facevano molto meglio di noi”. Si sente nel video sottostante un “e certo”, forse di Travaglio o Sattanino. “E questo descrive la complessità della situazione- spiega Monti-. Se dovessi dire molto in sintesi cosa penso del governo Meloni sotto il profilo economico direi: molto bene avere in gran parte rotto con la tradizione dei bonus e del denaro gettato dalla finestra; lo hanno fatto meno di altri governi, onore al ministro Giorgetti ma anche alla presidente del Consiglio. Sono riusciti a farlo pur avendo Salvini nell’esecutivo”, aggiunge con una certa dose di “cattiveria”.

“Meloni ha più forza di altri capi di governo”

Dopo avere storto il naso su alcuni aspetti parlando di una “mentalità chiusa” (dal suo punto di vista) aggiunge, : “Meloni fa bene a rivendicare il fatto che dal punto di vista politico ha saputo fare qualche capolavoro”. Poi mette ko la conduttrice. “Oggi l’Economist dice che diventerà la mediatrice tra Trump e l’Europa”. Gruber incassa. Subito ostenta un sorriso di circostanza. All’Aria che tira qualche ora prima da Parenzo aveva proprio espresso il giudizio internazionale su Meloni con ancor più chiarezza. “Meloni ha più forza degli altri capi di governo come Francia e Germania. Non solo per avere votato la commissaria von der Leyen, ma perché ha alle spalle un paese con una una situazione politica nettamente migliore degli altri. Avendo una solida posizione di governo – aggiunge Monti- può e deve esercitarere un ruolo molto responsabile in Europa”. Non siamo abituati a vedere Monti concedere qualcosa a qualcun’ altro. Sarà un’altro capolavoro di Giorgia Meloni.