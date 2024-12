Omicidio a Manhattan, fermato sospetto in Pennsylvania: i punti in comune col killer tra documenti falsi e arma

Fino ad oggi c’era solo un volto, immortalato dalle telecamere di Starbucks, dove il killer si era intrattenuto flertando con la commessa del locale, sorridendo. Da lì, l’omicidio a freddo del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan e una caccia all’uomo serrata quanto difficile. Oggi, poi, una novità importante, che ancora non si sa se risolutiva o meno, ma che poggia su una concomitanza significativa.

Omicidio di Brian Thomson a Manhattan: fermato un sospettato in Pennsylvania

E allora, il punto è questo: le autorità della Pennsylvania stanno interrogando un uomo in relazione all’uccisione del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan. Un sospetto fermato in Pennsylvania, che aveva con sé una pistola, un silenziatore e diverse carte d’identità false come quelle usate dal killer del Ceo di UnitedHealthcare a Manhattan. Una notizia rilanciata da fonti delle forze dell’ordine, citate da Nbc News. L’uomo, di Altoona, nella Pennsylvania centrale, ha attirato l’attenzione degli investigatori perché trovato con una pistola simile a quella usata nella sparatoria mortale di mercoledì scorso: così hanno riferito due fonti informate a Nbc News.

Il fermato aveva carte d’identità false come quelle usate dal killer di Manhattan

Non solo. Secondo quanto riferisce il Corriere della sera riportando fonti del New York Times, il soggetto fermato avrebbe avuto con sé anche diverse carte di identità simili a quelle usate dal killer: una di esse, secondo la testata d’oltreoceano, corrisponderebbe a quella usata dal killer per prenotare una stanza in un ostello di Manhattan prima dell’assassinio.

L’omicidio a Manhattan e la fuga del killer

Thompson è stato ucciso davanti al New York Hilton Midtown, a circa 450 chilometri da Altoona, da un assalitore mascherato che l’ha colpito alle spalle. L’assassinio è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, come testimoniato dai filmati di sorveglianza, con il sospetto che sia fuggito a piedi e poi in bicicletta verso il Central Park. L’ultimo filmato del presunto assassino – secondo la polizia newyorkese – collocherebbe il killer al deposito degli autobus di Upper Manhattan.

La pista porta gli investigatori in Pennsylvania

Da lì la pista porterebbe in Pennsylvania, dove oggi la polizia locale ha interrogato una persona in relazione all’omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson avvenuto a Manhattan la scorsa settimana. L’uomo, residente ad Altoona, in Pennsylvania ha attirato i sospetti degli inquirenti poiché possiede una pistola molto simile a quella usata dal killer. Un interrogatorio che potrebbe enucleare doppi risvolti, ma su cui ancora non è chiaro un punto dirimente: se l’interrogato sia direttamente coinvolto nel fatto di sangue.