Musumeci ad Atreju: “La sinistra non ha titoli per dare patenti sull’ambiente”

“Riteniamo che la sinistra non abbia titolo per dare lezioni di buon ambientalismo, non ne ha proprio titolo per essere rimasta inerme” davanti al dissesto idrogeologico. Lo ha affermato il ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo nel corso di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia a Roma.

“La destra non è negazionista sul cambiamento climatico – premette il ministro – qualcosa è cambiato nel clima e nessuno lo nega. Quando nella mia Sicilia trovo il mandorlo in fiore in un’altra stagione qualche domanda me la pongo. Quindi siamo convinti che il cambiamento climatico ci sia”. Ecco perché, “per prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici e del dissesto idrogeologico “come Protezione civile stiamo lavorando per fissare delle regole, delle regole certe e che valgano per tutti, dal governo Nazionale ai governi regionali” anche “per tempi e celerità di procedure” per la ricostruzione. “Il clima è cambiato dobbiamo cambiare anche noi: dobbiamo adeguarci”, ha aggiunto il ministro.

Musumeci ad Atreju: l’Italia vittima di un ambientalismo fanatico

Non è mancata una puntualizzazione sulle fonti energetiche. “Il nucleare è una delle ipotesi sul tavolo, non c’è alcun pregiudizio, ma guarderei anche all’idroelettrico: abbiamo bisogno di realizzare altre dighe e di potenziare quelle che già esistono”, ha detto Musumeci a margine del dibattito alla festa di Atreju. “Da presidente della Regione Sicilia – ha ricordato – abbiamo affidato l’incarico per realizzare e completare il progetto di due dighe proprio perchè in Italia un certo ambientalismo fanatico ed esasperato ha impedito di realizzare infrastrutture. E poi non deve sorprendere quando l’acqua che arriva dalla collina invade la città di Bologna. Dobbiamo chiederci se è stato fatto tutto quello che andava fatto per dotare il territorio delle infrastrutture di prevenzione necessarie per mitigare gli effetti degli eventi estremi”.