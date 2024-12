Multe ai no vax, Ciriani: “L’annullamento vuole mettere la parola fine a una pagina complessa e dolorosa”

Lo stop alle multe per i no vax che ha sollevato il can can delle opposizioni, risponde alla volontà politica di chiudere una pagina dolorosa. Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il Question time alla Camera sulle iniziative” volte a rivedere la decisione di annullare le sanzioni comminate a coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale contro il Covid-19″. L’annullamento delle multe “richiede una valutazione articolata che tenga conto di molteplici aspetti. È doveroso sottolineare – ha chiarito Ciriani – che ogni deroga ha regole precise e c’è la necessità di particolari cautele”. Poi ha chiarito che non rientra nelle competenze del ministero della Salute esprimere valutazioni in merito a sanzioni amministrative.

Multe ai no vax, Ciriani: c’è la volontà politica di chiudere una pagina dolorosa

“La decisione assunta dal governo risponde tuttavia a due ordini di considerazioni. In primo luogo emerge la volontà politica di chiudere definitivamente una pagina complessa e dolorosa della nostra storia recente. Senza entrare nel merito dell’efficacia delle misure e delle terapie adottate nel periodo emergenziale. Ma con l’obiettivo di favorire una rinnovata coesione sociale”. Un orientamento generale – ha detto il ministro – che trova riscontro nella proroga della sospensione dei procedimenti fino al 31 dicembre 2024.disposta con decreto legge. “In secondo luogo va considerato che la materia è stata oggetto di numerosi contenziosi con diverse pronunce dei giudici di pace. Che hanno portato all’annullamento delle sanzioni”.

L’Iss monitora costantemente la situazione

Quanto alla proposta di destinare le risorse al personale sanitario, il ministro ha definito più appropriata una collocazione nell’ambito delle politiche generali sul personale sanitario, che il governo sta affrontando con specifici provvedimenti. Ciriani ha illustrato all’Aula le prossime mosse. “L’Istituto superiore di sanità monitora costantemente la situazione. È stato costituito un ristretto gruppo di coordinamento. In attesa di indicazioni da parte delle autorità sanitarie internazionali, sono in via di definizione indicazioni per la tempestiva individuazione sul territorio nazionale di possibili nuovi casi. Sul “Piano strategico” sulla pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria è in corso di definizione in questi giorni una versione aggiornata rispetto alla precedente bozza, già trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni”.