Monza, 24enne accoltellata alla schiena in un centro commerciale. C’è un sospettato fermato: l’ex fidanzato

L’unica certezza sulla brutale vicenda di cronaca che arriva da Monza è che la 24enne, portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo della città dopo essere stata accoltellata alla schiena in un centro commerciale di Via Prealpi, a Giussano (in provincia di Monza Brianza) è che la vittima versa in gravissime condizioni. La violenta e improvvisa aggressione si è consumata oggi, intorno alle 13.30, quando qualcuno, al momento ancora ignoto, ha sorpreso alle spalle la ragazza che si trovava vicino alla sua auto. Un’aggressione certamente anomala, quella su cui indagano i carabinieri, che al momento escludono che potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina.

Monza, 24enne accoltellata alla schiena in un centro commerciale

E allora? Si procede per gradi. Con i rilievi e i riscontri del caso. L’ascolto delle testimonianze sulla scena del crimine e, soprattutto, si indaga sulle frequentazioni della giovane. Ragazza che, a quanto si apprende, è stata immediatamente raggiunta da automedica, ambulanza e militari dell’Arma, accorsi tempestivamente sul posto. Dove, la ragazza che ha riportato ferite da taglio alla schiena, giaceva inerme. Quello che ancora non è chiaro, e che le indagini stanno cercando di appurare, è se la 24enne sia stata aggredita e ferita all’interno o all’esterno dell’area commerciale. Non solo: come già anticipato, non si hanno indicazioni utili neanche sull’aggressore.

Aggressione brutale in pieno giorno in un posto affollato: l’enigma investigativo

Dunque, si parte dalle prime informazioni in merito, relative a una riferita «aggressione con arma bianca, che ha provocato il trasferimento d’urgenza della giovane vittima all’ospedale San Gerardo di Monza. Dove la 24enne è arrivata con una lesione da taglio alla schiena. Ma le indicazioni che trapelano dalle indagini in corso da parte dei militari dell’Arma pongono quei “se” e quei “ma” che fanno pensare a un’anomala «aggressione con arma bianca (che non è ancora chiaro se avvenuta all’interno o all’esterno del supermercato)», che i carabinieri al momento dubitano possa essere riferita a scopo di rapina.

Monza, 24enne accoltellata alla schiena: i carabinieri escludono un tentativo di rapina. Dunque?

Ed è proprio su questo delicato punto, un nodo nevralgico da sciogliere, che le indagini ripartiranno. E su cui immaginiamo si concentreranno, per arrivare a individuare responsabile dell’aggressione e movente del brutale attacco . Un assalto all’arma bianca sferrato in pieno giorno, in un posto affollato…