“L’Italia è tornata a correre. Nel governo troviamo sempre la sintesi”: Meloni all’assise di Noi moderati

“Abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra pensando che cosi’ potevamo garantirci consenso e nonostante i debiti da pagare che ci ha lasciato la sinistra, non abbiamo aumentato le tasse ma ne abbiamo abbassate”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio all’Assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi.

Meloni: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto

“Abbiamo previsto stanziamenti record per la sanità – prosegue Meloni – abbiamo rimesso al centro dell’azione del Governo l’attenzione alla famiglia e alla natalità. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. C’è ancora tanto da fare, ovviamente, e il cammino che abbiamo davanti e’ un cammino ancora lungo, ma dobbiamo e possiamo andare avanti insieme rendendo il centro-destra, sempre più forte e sempre più coeso”.

“L’Italia è tornata a correre, lo dicono i dati macroeconomici la crescita del PIL, i numeri eccezionali sull’occupazione, mai così alta dai tempi dell’Unità d’Italia, la ritrovata fiducia degli investitori, la performance del nostro Export che ci ha permesso di diventare per la prima volta la quarta nazione esportatrice al mondo”, la sua premessa.

“Manovra ispirata al pragmatismo”

“I grandi giornali – ha aggiunto – dicevano che con il centrodestra al Governo l’Italia sarebbe andata in default che saremmo stati sommersi dallo spread che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani che non avremmo realizzato il Pnrr che anzi avremmo perso le risorse. Tutte bugie spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità, della nostra determinazione, dall’impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo. Come abbiamo appena fatto anche con la legge di bilancio, una manovra economica ispirata al pragmatismo che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono per creare posti di lavoro, per rafforzare il di acquisto di famiglia”.

“Nel centrodestra troviamo sempre la sintesi”

“Penso che una politica senza coraggio, senza determinazione, senza la capacità di osare in fondo non sia politica, è sopravvivenza, amministrazione del potere, gestione dell’ordinario. Tutte cose che non ci interessano e che lasciamo volentieri ad altri”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Meloni all’assemblea di Noi Moderati, ricordando che “c’è ancora tanto da fare. Il cammino che abbiamo davanti è però un cammino ancora lungo. Dobbiamo e possiamo insieme rendere il centrodestra sempre più forte e sempre più coeso”. Il leader di FdI ha ricordato all’assise di Noi Moderati che “la nostra coalizione è composta sì da forse politiche diverse, ognuna ha la sua identità e la sua storia che sono un valore aggiunto e ciò che ci rende forti e coesi è la volontà, la voglia di stare insieme che quello che ci consente di fare sempre sintesi di trovare un punto di incontro”.

Meloni a Noi Moderati: pezzo fondamentale della maggioranza

“Noi Moderati – ha proseguito il premier nel suo video – è un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra. Voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui, del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l’azione di governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani”. Rivolgendosi direttamente a Maurizio Lupi, il presidente del Consiglio ha ringraziato il leader di Noi Moderati “per il grande lavoro che ha fatto in questi anni”.

Quindi ha salutato i nuovi ingressi di Gelmini, Carfagna e Versace: “Ovviamente saluto con piacere Maria Stella, Mara, Giusy e Mario che con l’Assemblea di oggi scelgono di rafforzare il centrodestra, renderlo ancora più plurale e unito nella difesa dell’interesse nazionale. Vi abbraccio idealmente tutti e vi auguro una straordinaria Assemblea”, ha concluso Meloni tra gli applausi dell’assise dell’Hotel Marriot.