L’intervista. Cicalone ad Atreju sui borseggiatori: “Fiducioso per l’aumento delle forze dell’ordine” (video)

“Abbiamo visto un aumento delle forze dei carabinieri che stanno facendo un numero di arresti consistente. Il problema è che per arrestare borseggiatori in questo caso specifico serve la flagranza del reato, non il tentato furto ma consumato e con il denunciante e la refurtiva”. Lo youtuber Simone Ruzzi, conosciuto con il soprannome di Cicalone parla al Secolo d’Italia durante la festa nazionale di Atreju, in corso al Circo Massimo.

Cicalone Ad Atreju: “l’aumento delle forze dell’ordine serve come deterrenza”

Durante l’intervista lo youtuber ha specificato che per procedere all’arresto dei borseggiatori bisogna possedere una “concentrazione di fattori difficilissima”, ma si ritiene fiducioso che “l’aumento delle forze dell’ordine abbia un effetto di deterrenza e già si vede”. Dall’altra parte però ci sono ” figure professionali del crimine che hanno capito come bypassare questo contrasto e vanno a derubare i turisti e gli sprovveduti, facendo passare la refurtiva per sei mani differenti per poi buttare via tutto quanto”. Secondo Cicalone “la maggior parte dei borseggiatori sono impunibili perché minori, nonostante la deterrenza”.