La Russa versione pop ad Atreju: canta Azzurro, “ruba” una caramella e fa il selfie con Babbo Natale (video)

Canta Azzurro in diretta da Radio Atreju circondato dai militanti che intonano con lui la canzone cult di Adriano Celentano, poi un selfie con Babbo Natale, una caramella “rubata” e lo sfottò all’inviato di Fanpage, prima di essere intervistato da Peter Gomez al caldo della sala Cristoforo Colombo. È un Ignazio La Russa in versione pop quello che varca l’ingresso del villaggio di Atreju al Circo Massimo, dove è in corso da domenica la lunga maratona di Fratelli d’Italia. La prima tappa del presidente del Senato è allo stand di In onda, ribattezzata Radio Atreju. Uno studio radiofonico on the road che ospita politici e trasmette musica a getto continuo. Appena arriva sceglie un brano di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Poi il fuor d’opera: “Ignazio” propone Azzurro, che definisce “il vice inno d’Italia” dopo quello di Mameli. La canzone però non è nella play list della radio animata soprattutto dalla deputata Grazia Di Maggio. E allora La Russa si lancia nel canto: “Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me…”.