La pornostar Malena rinnega il porno, il Pd e la Schlein: “Scelta e abbandonata, preferisco la Meloni”

Ha tanto da raccontare, la pornostar Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, in realtà ex pornostar a giudicare dai suoi propositi manifestati nell’intervista al “Giornale“, ma anche ex Pd, a giudicare dalla presa di distanza che fa della sua esperienza nelle file del partito di Elly Schlein. “Ho fatto la delegata nazionale dell’Assemblea del Pd. Serviva una quota femminile. Mi è stato dato un ruolo che nemmeno ho chiesto. Un ruolo che poi è diventato scomodo quando sono diventata Malena. Appena ho comunicato che facevo porno mi hanno chiesto di dare le dimissioni”. E oggi? Schlein o Meloni? “Meloni. Mi piace come rivendica il valore dell’italianità e la difesa della famiglia tradizionale”. Nella sua formazione, però, più che la politica c’era la Fede…

Malena e l’addio al Pd e alla Schlein

“La mia infanzia è piena d’amore. Ho sempre ricevuto dalla mia famiglia un’educazione abbastanza rigida. Poche regole ma chiare, divieto assoluto di dire parolacce e assoluto rigore nello stare seduti a tavola. Fino ai sei anni sono stata seduta sul seggiolone per stare composta e alla stessa altezza dei grandi”. Filomena, nome d’arte Malena, racconta poi di aver ricevuto un’educazione religiosa. “Per volontà personale. La mia famiglia non mi hai mai imposto nulla, ma sognavo di fare la maestra. Amavo tantissimo leggere e studiare. Anche quando frequentavo il catechismo la fede la studiavo come una scienza. Non la vedevo come un mistero ma come una realtà. Io credo tantissimo. Pensa che in adolescenza ho addirittura pensato di farmi suora. Invece di uscire con gli amici il sabato andavo al catechismo, la fede e la religione per me erano tutto”. Poi la scelta del porno, di cui Malena si dichiara pentita. “Prima di arrivare al porno ci tengo a dire che per me la perdita della verginità è stato un passo importante che non ho vissuto con leggerezza. Solo dopo un anno di fidanzamento feci quel passo. Ho sempre considerato la verginità un valore importantissimo. Era sacra.. Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci adesso, è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione… Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato». Ti sei pentita? «Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna…”. Poi la scelta del Pd, altro pentimento, questo, forse, perfino più comprensibile.