La maledizione del Grande Fratello Vip 6: dopo Basciano, Lulù accusata di stalking su Bortuzzo

Non solo Alessandro Basciano con Sophie Codegoni, un’altra coppia nata nella casa della sesta edizione del Grande Fratello VIP ( quella formata da Lucrezia Lulu Selassiè e Manuel Bortuzzo) finisce in tribunale.

Bortuzzo minacciato di morte da Lulu Selasiè

La Procura di Roma ha chiesto il processo per Lucrezia Hailè Selassié, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico. Ad anticipare la notizia Il Messaggero.

I due si erano conosciuti tra le mura del Grande Fratello vip dell’edizione 2021-2022. Una relazione nata e finita durante il reality. La donna però non ha accettato la conclusione di quel flirt è ha iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla e prima dell’estate la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.

Nel frattempo la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Salassie’ ha optato per il rito abbreviato e l’udienza davanti al gup e’ stata fissata per il 13 marzo. Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumita’, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione.

Grande Fratello Vip, in tribunale le due coppie nate nella sesta edizione

Non è la prima volta che una relazione nata all’interno di un reality finisce in tribunale. Proprio in queste ore la Procura di Milano ha impugnato davanti al Tribunale del riesame il provvedimento di scarcerazione, emesso dalla gip Anna Magelli, nei confronti di Alessandro Basciano, indagato per stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti nel corso del Grande Fratello Vip.

Era stata la stessa giudice a ordinare la carcerazione preventiva per il dj e influencer di 35 anni per poi fare marcia indietro dopo l’interrogatorio di garanzia dello stesso non ravvisando ne’ esigenze cautelari ne’ i gravi indizi. Il pm Antonio Pansa, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, nell’atto depositato chiede ai giudici di applicare gli arresti domiciliari a Basciano. La decisione e’ stata presa dagli inquirenti dopo l’audizione di venerdi’ della ragazza di 23 anni che ha confermato il quadro di accuse formalizzato nelle due denunce del 9 dicembre 2023 e dello scorso 14 novembre.

Le finte principesse etiopi

La sesta edizione del Grande Fratello Vip andò in onda su Canale 5 dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022 e dopo 183 giorni vide la vittoria di Jessica Hailè Selasiè: sorella minore di Lucrezia che partecipava assieme a una terza sorella, presentate come fantomatiche principesse, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia.