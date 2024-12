In manovra 16 miliardi di euro alla famiglie: bonus bebè, contributi per lo sport, “Carta dedicata a te”

A poche ore dal voto di fiducia alla Camera sulla manovra, i giochi sono fatti. Lo sforzo del governo a tutela delle famiglie è documentato dai numeri. Dal bonus bebè alla conferma del bonus psicologo, passando per il contributo per lo sport dei più piccoli e quello per l’acquisto di beni di prima necessità. La legge di Bilancio – spiega la ministra Eugenia Roccella – assegna alle famiglie, “tra interventi diretti e indiretti, circa 16 miliardi di euro”. Gli stanziamenti previsti sono destinati soprattutto alle famiglie con redditi bassi.

In manovra 16 miliardi per le famiglie tra interventi diretti e indiretti

I neogenitori potranno usufruire di un bonus da 1.000 euro per i nati nel 2025. Una misura una tantum solo per il 2025 e solo per famiglie con Isee fino a 40 mila euro. Confermato anche per il 2025 il bonus nido per figli fino a 3 anni previsto per strutture pubbliche o private o per l’assistenza a casa. Il contributo è di 3 mila euro annui con Isee fino a 25 mila euro; scende a 2.500 con Isee fino a 40 mila euro: è di 1.500 con Isee superiore a 40 mila euro. Quest’anno, nel calcolo dell’Isee viene escluso l’importo dell’assegno unico che in passato ha penalizzato molte famiglie. Novità anche per il congedo parentale. Viene retribuito all’80% dello stipendio e si allunga a 3 mesi. Ne potranno usufruirne i neogenitori lavoratori dipendenti fino al sesto anno di età del bambino. Restano 10 i giorni di paternità obbligatoria.

Bonus bebè da 1000 euro e novità sul congedo parentale

Rifinanziata con 500 mila euro la Carta dedicata a te da 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità (per redditi Isee fino a 15 mila euro). Dal 2025 ci sono 50 milioni ogni anno per il Fondo distribuzione derrate alimentari per gli indigenti. Per le famiglie che non possono pagare le rette delle mense scolastiche della scuola primaria, viene istituito il Fondo per il contrasto della povertà alimentare. Si tratta di 500 mila euro per il 2025 e il 2026; 1 milione dal 2027. Interventi anche a favore dello sport. Arriva poi il Fondo Dote famiglia: 30 milioni di euro nel 2025 a sostegno delle famiglie per le attività sportive ed extrascolastiche dei figli tra i 6 e i 14 anni e con Isee fino a 15 mila euro. Rifinanziato con altri 10 milioni il Fondo per chi non riesce a pagare l’affitto. Ma raddoppia a 600 euro il contributo amministrativo necessario per avere la cittadinanza italiana.

Confermato il bonus psicologo, rifinanziato nel 2025 e 2026

Il bonus psicologo viene rifinanziato nel 2025 e nel 2026 con 8,5 milioni di euro. Dal 2027 il contributo sale a 9 milioni. Ma vengono stanziati anche 10 milioni nel 2025 per un Fondo di sostegno psicologico per gli studenti da attivare in strutture di riferimento per le scuole. Arriva poi un contributo di 50 milioni alle scuole paritarie che accolgono studenti con disabilità. Fino al 2027 viene confermato il bonus per l’acquisto della prima casa per ragazzi fino a 36 anni e con Isee fino a 40 mila euro.