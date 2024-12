Il Tricolore e Santa Barbara: i vigili del fuoco celebrano la loro festa. Gli auguri di Meloni e Mattarella

Un apprezzamento e un ringraziamento corali sono arrivati al Corpo dei Vigili del fuoco da istituzioni e politica, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, che si celebra il 4 dicembre. “Oggi, nel giorno di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina militare, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e dell’Italia. Il vostro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, rappresenta un modello di responsabilità e abnegazione, un esempio prezioso per tutti noi. A voi il mio più sentito augurio e il grazie a nome della nostra Nazione”, ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, poi ritwittata anche dall’account dei Vigili del fuoco, dove sono state postate anche le spettacolari immagini del Tricolore calato lungo gli 85 scalini della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, luogo di celebrazione della messa per la ricorrenza.

Gli auguri di Meloni e Mattarella ai Vigili del Fuoco

In un messaggio inviato al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile, Attilio Visconti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sottolineato che le celebrazioni di Santa Barbara “costituiscono momento per rinnovare a tutti i Vigili del Fuoco sentimenti di gratitudine e di stima”. “Con professionalità e spirito di servizio, le donne e gli uomini del Corpo vegliano sull’incolumità pubblica e sulla salvaguardia dei beni e dell’ambiente, nella vita quotidiana come negli scenari emergenziali. I Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di Protezione civile, hanno dato prova ancora una volta, in occasione degli eventi calamitosi di quest’anno, di generoso impegno nel soccorso alla popolazione e nelle attività di ripristino dei servizi essenziali. Il conferimento alla Bandiera d’istituto della Medaglia d’oro al Valor civile per l’opera prestata in Emilia-Romagna durante l’alluvione del 2023 è conferma della riconoscenza della Repubblica”, si legge ancora nel messaggio di Mattarella, ricordando come “coraggio e abnegazione connotano l’agire dei Vigili del Fuoco”. “La comunità nazionale si inchina con rispetto nei confronti degli appartenenti al Corpo che hanno perso la vita nell’adempimento della loro missione. Alle famiglie colpite vanno le espressioni della più intensa vicinanza. A tutti i Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e ai familiari che assiduamente ne sostengono gli sforzi, rivolgo i migliori auguri di buona festa”, ha concluso Mattarella.

La preghiera dei pompieri: “La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio per Santa Barbara Martire!”

Santa Barbara è stata riconosciuta ufficialmente come patrona dei Vigili del Fuoco nel 1940. Da allora tradizionalmente si svolgono messe nelle caserme e il giorno della Santa patrona si è via via affermato come giorno dei corpi che le sono affidati. “La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio per Santa Barbara Martire!”, sono le parole con cui si conclude la preghiera dei vigili del fuoco, rivolta alla martire “che rappresenta – si legge su uno dei siti dedicati ai pompieri – la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo”.