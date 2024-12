Il progetto “Costellazione Leonardo”: bambine e bambini alla scoperta delle meraviglie hi-tech del gruppo dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Un tour in sei tappe dal nord al sud dell’Italia. Un itinerario alla scoperta delle meraviglie hi-tech realizzate da Leonardo, il gruppo industriale internazionale che opera nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e conta oltre 53mila dipendenti nel mondo, 111 siti industriali e una presenza commerciale in 150 Paesi. Si tratta del progetto Costellazione Leonardo, nato per sensibilizzare e promuovere le discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tra le nuove generazioni, un’iniziativa lanciata nel 2024 che ha coinvolto un totale di 450 tra bambine e bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni e realizzata dall’azienda in collaborazione con l’associazione no profit Cielo Itinerante.

Il progetto fa leva sulla necessità di disporre di nuovi profili Stem, oggi non sufficienti per far fronte alle esigenze delle imprese e non equilibrati dal punto di vista del genere. Un disallineamento che Leonardo contrasta con investimenti dedicati, consapevole dell’importanza di creare una nuova generazione Stem per il business, la crescita e la sostenibilità dell’impresa e del Sistema Paese. Gli appuntamenti si sono tenuti all’interno degli stabilimenti del gruppo con il coinvolgimento dei dipendenti dell’azienda che grazie alle loro competenze hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, nonché ad una “quota familiare” rappresentata dai loro figli, nipoti e pronipoti: le nuove generazioni.

I partecipanti hanno preso parte a laboratori interattivi sulle Stem, discusso di sostenibilità, osservato il cielo stellato con telescopi professionali e svolto visite guidate all’interno dei maggiori siti industriali dell’azienda. Dallo stabilimento di Vergiate (Varese) per ammirare gli elicotteri in mostra statica, fiore all’occhiello dei prodotti Leonardo, al sito di Campi Bisenzio (Firenze) dedicato alla progettazione e produzione di sistemi elettro-ottici per applicazioni terrestri, avioniche e spaziali, di radar navali e di apparati per le comunicazioni professionali sicure. Ma non solo. Bambine e bambini hanno e visitato le due sedi operative per il lancio e il controllo dei satelliti al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) il più importante “teleporto” al mondo per usi civili o, ancora, imparato regole di cybersicurezza nel Centro di Chieti e, infine, toccato con mano i velivoli e le aerostrutture degli stabilimenti di Torino e Foggia.

Costellazione Leonardo è un progetto incluso nel quinquennale Piano di sostenibilità dell’azienda, integrato al Piano Industriale di Gruppo, un’iniziativa che si inserisce nella più ampia strategia di promozione dell’educazione digitale, di condivisione di conoscenza scientifica, competenze tecnologiche, sostenibilità e innovazione. Elementi centrali dell’azienda per rafforzare la filiera dell’innovazione e ridurre il divario educativo e sociale nei territori di riferimento.