Il passaggio dell’asteroide 2020 XR vicino alla Terra: spettacolare e “potenzialmente pericoloso” (video)

È avvenuto senza ripercussioni il passaggio dell’asteroide 2020 xr vicino alla Terra. Il passaggio è avvenuto intorno alle 6.30 di stamattina a una distanza di sicurezza di circa 2.2 milioni di chilometri dalla nostro pianeta, pari a circa sei volte quella che ci separa dalla luna. Ciononostante l’asteroide era considerato “potenzialmente pericoloso”, come tutti quelli che hanno diametro superiore a 140 metri e in grado di avvicinarsi alla terra entro un raggio di 7,5 milioni di chilometri. Secondo gli esperti, nessun altro asteroide conosciuto con queste caratteristiche e in transito nei pressi del nostro pianeta nei prossimi dodici mesi, si avvicinerà più di 2020 xr.

Il passaggio dell’asteroide “potenzialmente pericoloso”

L’asteroide 2020 xr deve il suo nome al fatto che è stato scoperto quattro anni fa. Il suo diametro stimato è tra i 290 e i 650 metri. In Italia non è stato visibile, ma diverse simulazioni video ne hanno riprodotto il viaggio. L’osservazione in diretta era stata programmata dal Virtual Telescope, ma la pioggia ha impedito la realizzazione dell’evento. Il sito del progetto ha comunque dedicato ampio spazio al “saluto” dell’asteroide alla Terra.