Il Gesù Bambino avvolto nella kefiah araba è stato finalmente rimosso dal presepe del Vaticano

Gesù Bambino si sarà sentito forse a disagio, in quel lenzuolo di fattura araba, la tradizionale kefiah palestinese. Molto meno Papa Bergoglio, che come si vede nell’immagine in alto, ha accolto col sorriso quel presepe non propriamente “cattolico” e tradizionale, che da qualche giorno fa bella mostra di sè in Vaticano. Senza più il Bambiniello palestinese, peròe dei rappresentanti di Israele. “Tornerà nella notte tra il 24 e il 25 dicembre come da tradizione in tutti i Paesi”, assicurano fonti del Vaticano. Con o senza kefiah?