Gualtieri aumenta di 50mila euro lo stipendio del suo dirigente: “Pensa di essere a Buckingham Palace”

Tutti contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: a cominciare dai negozianti romani furibondi per i cantieri infiniti che hanno messo in ginocchio l’economia cittadina, tutti fuori tempo massimo. Per finire con i sindacati che sono sul piede di guerra per gli aumenti di stipendi che il sindaco di Roma ha elargito con criteri perlomeno opinabili, per usare un eufemismo.

A via Ottaviano inaugurazione sottotono

Eppure Gualtieri rilascia dichiarazioni entusiastiche neanche fosse Jacques Chirac quand’era sindaco di Parigi. Oggi ha inaugurato il nuovo assetto di via Ottaviano, ora ampiamente pedonalizzata, grazie ai fondi governativi del Giubileo, con tono solenne e trionfale. “Basta confrontare la foto di come era e di come è adesso per capire che ne valeva la pena – ha detto arrivando – Le condizioni precedenti erano pessime, chiaramente ringrazio per la pazienza. Per qualche mese si è dovuto limitare l’accesso all’area ma la strada è decisamente più bella e sarà più piacevole passeggiare. È tutta un’altra cosa”. Il sindaco ha visitato i vari negozi che ora si affacciano sulla strada, dove passerà solo il tram, conversando con i commercianti. E le risposte non sono state delle più entusiastiche. Fino a ieri tra quotidiani e social impazzavano le foto delle pozzanghere, che per l’inaugurazione sembrano essere state eliminate. Fino al prossimo temporale?

La Lega contro i 200mila euro l’anno firmati da Gualtieri per il suo dg

Ma c’è un altro tema caldo in Campidoglio, denunciato dalla Lega. “Contestiamo l’arrogante faciloneria con la quale il sindaco Gualtieri continua ad annaffiare l’orticello Pd rigoglioso di amici e geniali manager sperperando denaro pubblico. Il conto totale, solo di stipendi base, ammonta a 18 milioni di euro in tre anni, con 8 milioni di euro, sempre solo di stipendi base, per staff degli assessori e del sindaco. Ora arriva l’aumento per Paolo Aielli, il direttore generale del Campidoglio, che si vede alzare lo stipendio del 20% superando abbondantemente quota 200mila all’anno dopo essere stato ‘salvato’ dalla pensione. Il sindaco riferisca in Aula su questo ennesimo scempio a danno dei romani”. Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori e il consigliere Maurizio Politi, commentando l’aumento di stipendio approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 468 del 28 novembre 2024. Il premio va a “un direttore generale che durante il blocco informatico delle elezioni europee era in vacanza, e c’è rimasto, e che dovrebbe andare in pensione: eppure Gualtieri lo trattiene per un altro anno. Vigileremo anche sulla correttezza di questa procedura”, concludono gli esponenti leghisti.

Dura anche la nota del segretario di Roma e Provincia dell’Ugl Ermenegildo Rossi, Gualtieri “verrà ricordato come uno dei peggiori amministratori di sempre. Ma Roberto Gualtieri ha un’abilità a sistemare le poltrone migliore del maggiordomo di Buckingham Palace. Dopo aver sostituto un assessore creando, di fatto, tre posti di massimo livello, ha pensato bene di premiare il suo primo dirigente con un aumento di stipendio da record: il direttore generale del Campidoglio, infatti, che fu al centro del disastro del servizio elettorale durante le Europee, ha visto passare la sua busta paga da 170mila euro lordi a quasi 220mila”.

“Un premio che – continua Rossi -, al momento, appare un po’ spropositato visti i pessimi risultati di Roma in quasi tutti i settori. Eppure il buon Gualtieri, che un giorno si e l’altro pure batte cassa per ottenere più fondi dal Governo, ha deciso di premiarlo con una retribuzione da città modello. Appare davvero fuori luogo questa scelta, al momento, visto lo stato in cui versa la nostra città. Ma da questa Amministrazione, ormai, ci aspettiamo veramente qualsiasi cosa”.