Grillo scrive a Schlein e Toninelli va a funghi: la soap opera M5S è sempre più grottesca (video)

L’ultima provocazione di Beppe Grillo nei confronti di Giuseppe Conte passa direttamente per Elly Schlein: le ha inviato una lettera nella quale ci sarebbero riferimenti diretti a Conte e a un suo possibile ruolo in relazione al Pd. Una mossa che arriva mentre gli iscritti M5S sono intenti a votare nuovamente le modifiche statutarie, dopo la sua opposizione al voto avvenuto in occasione dell’Assemblea costituente Nova, che aveva decretato, tra l’altro, la cancellazione della figura del garante.

Grillo manda una lettera a Elly Schlein

A divulgare la notizia della lettera, la cui esistenza è stata confermata da fonti qualificate, è stata l’agenzia di stampa LaPresse, parlando di una busta chiusa, recapitata all’attenzione “esclusiva” di Schlein e dai contenuti al momento “top secret”, rispetto ai quali è trapelata inizialmente quell’unica, ma pungente, indiscrezione. Successivamente, l’Adnkronos ha reso noto che, invece, nella lettera Grillo metterebbe in guardia la leader Pd sulla presunta inaffidabilità di Conte, invitandola a guardarsi alle spalle.

Toninelli accoglie l’invito di Grillo e va a funghi

La lettera è l’ennesima puntata di una sceneggiata diventata ormai soap opera, in cui neanche i colpi di scena riescono più ad appassionare. E nella quale anche i comprimari cercano la loro visibilità. Oggi Danilo Toninelli ha voluto far sapere di aver preso alla lettera l’invito di Beppe Grillo dal carro funebre, ovvero rivolto in quel video di qualche giorno fa in cui ha celebrato il funerale del M5S. “Andate a votare o andate a funghi”, erano state le parole dell’elevato. E Toninelli a funghi ci è andato davvero o, per lo meno, così ha voluto far pensare, producendo una testimonianza video fra alberi e sterpaglie.

“Ma funghi dove siete? Non ce n’è funghi… Si sta facendo sempre più complessa la ricerca, non ce n’è traccia o non lo so se riuscirò ad arrivare in tempo a domenica alle 22 quando scade il voto per l’assemblea costituente di Conte: andate avanti voi a votare, voi che avete deciso di cancellare l’identità del Movimento 5 stelle cancellando il limite ai due mandati”, dice Toninelli nel video postato sui suoi social. “Senza questo limite non è più il M5S, è il partito di Conte”, prosegue l’ex ministro. “Guardate qua, io non ce la faccio ragazzi a rientrare per domenica, andate avanti voi, che io – conclude – continuo a cercare i funghi”.

Gasparri infierisce e posta il logo “Movimento Tonno Subito”

“Facciamo una scommessa. Grillo sarà bocciato anche in questa seconda votazione, così il fondatore garante resterà lui nel carro funebre e un pugno di grillini, con i voti tritati e ridotti al minimo, potranno fare il terzo e, casomai, il quarto mandato. Un’altra farsa”, ha scritto sui suoi social il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, pubblicando una foto che raffigura Taverna, Fico e una scatoletta di tonno con scritto “Movimento Tonno Subito”.