Fine delle speranze: trovati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da giorni sul Gran Sasso

Fine della speranza: trovati morti i due alpinisti dispersi da giorni in quota sul Gran Sasso: i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti nell’area che si stava battendo per le ricerche dei due amici di cui non si avevano più notizie da domenica 22 dicembre. Ore disperate, giorni di angoscia, e pochi minuti fa il drammatico epilogo del rinvenimento delle spoglie e della loro individuazione. In quota, da questa mattina, stavano operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. I soccorritori non hanno comunicato tempestivamente la notizia per informare innanzitutto le famiglie degli alpinisti. Le operazioni di recupero delle due salme sono in corso.

Le spoglie di uno dei due alpinisti romagnoli scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone sul Gran Sasso, è stato individuato durante il sorvolo dell’area effettuato questa mattina dall’elicottero del Cnsas. La drammatica conferma arriva dai soccorritori. Sulle prime non è stato possibile individuare con certezza l’identità del corpo rinvenuto. Poi, a stretto giro, a perlustrazione battente e intensificata, le unità cinofile impegnate si sono imbattute nella seconda vittima. I due amici alpinisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna, erano dispersi da domenica in quota. Ora le speranze, sempre più flebili nelle ultime ore, di ritrovarli in vita, si sono definitivamente spezzate e cedono il passo al dolore.