Esplosione all’Aja, il sindaco: “Valutiamo lo scenario più nero”. Si cerca un’auto fuggita dal condominio

Resta in aggiornamento il bilancio delle vittime dell’esplosione che stamattina all’alba ha devastato un condominio a L’Aja, in Olanda. Allo stato attuale il sindaco, Jan van Zanen, ha parlato di un morto e tre feriti accertati. Nelle prime fasi dopo il disastro si è parlato di almeno 20 vittime, sebbene non sia chiaro su quali basi sia stata fatta la stima. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie, alla ricerca dei dispersi. “Stiamo prendendo in considerazione lo scenario più nero”, ha aggiunto il primo cittadino. Restano da chiarire le cause del disastro, rispetto alle quali van Zanen ha spiegato di non poter fornire dettagli. La polizia, però, ha diffuso sui propri social un post sul fatto che si cerca un’auto che “si è allontanata a velocità molto elevata” dal condominio, poco dopo l’esplosione, avvenuta alle 6.15 del mattino.

La polizia cerca un’auto che “si è allontanata a grande velocità”

“Cerchiamo testimoni”, si legge nel post pubblicato su X. Un portavoce della polizia sul luogo del disastro ha inoltre affermato che le informazioni sull’auto sono arrivate tramite “testimoni”, anche se non si sa quale sia la marca né si hanno dettagli su chi ci fosse a bordo.

Il boato, le urla, l’arrivo dei soccorsi

L’esplosione ha distrutto cinque appartamenti a Tarwekamp, nel quartiere nord-orientale di Mariahoeve dell’Aja. L’esplosione ha causato un incendio che i vigili del fuoco hanno domato con grande fatica. Il boato è stato sentito in tutto il quartiere e una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato a un terremoto. Le autorità olandesi hanno inviato sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie. La squadra era già stata utilizzata durante il devastante terremoto in Turchia del 2023.

La solidarietà dei reali alle persone coinvolte nell’esplosione all’Aja

Il re dell’Olanda, Guglielmo Alessandro, e la regina Maxima hanno espresso la loro solidarietà alle persone coinvolte nell’esplosione. “I nostri pensieri sono con le persone colpite”, si legge in un post della casa reale su X. “Siamo solidali con tutti coloro che sono stati colpiti personalmente o che temono la sorte dei loro cari. I nostri cuori – hanno aggiunto – sono rivolti a loro e ai servizi di emergenza che sono pienamente impegnati nell’opera di salvataggio”.