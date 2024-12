Due anni senza Papa Benedetto XVI. Meloni: «Il suo messaggio rimane vivo e potente»

Il 31 dicembre del 2022 moriva Papa Benedetto XVI. Sono passati già due anni dall’addio a Joseph Ratzinger, ma il ricordo del suo pontificato resta vivissimo nel ricordo dei fedeli, forse ancor più che nelle celebrazioni ufficiali delle gerarchie vaticane.

Successore di San Giovanni Paolo II, con cui aveva uno stretto legame, Benedetto XVI è stato eletto Papa il 19 aprile del 2005. L’11 febbraio del 2013, nel corso di un concistoro ordinario, è arrivato lo storico annuncio delle sue dimissioni. Poco più di un mese dopo è stato eletto il suo successore, Papa Francesco. Benedetto XVI è stato il Pontefice più longevo della storia.

“Nel secondo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI, rendiamo omaggio a un Pontefice che ha lasciato un’impronta profonda non soltanto nella Chiesa, ma anche nella cultura, nella filosofia e nella riflessione pubblica del nostro tempo. Un teologo che è riuscito a parlare alla mente e all’anima delle persone”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. “La sua vita e i suoi insegnamenti – aggiunge – ci raccontano come fede e ragione siano dimensioni complementari che si illuminano a vicenda. Ancora oggi il suo messaggio spirituale è vivo e potente e l’eredità del suo Magistero resta fonte di ispirazione. Per la Chiesa e per tutta la società”.

L’omaggio di Salvini: “Benedetto XVI era un papa saggio”

Sono numerosi i messaggi di politici italiani che menzionano la ricorrenza sui Social.Ssu X il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, cita le parole del Pontefice scomparso due anni fa: “Non scoraggiatevi! Voi sapete di avere il compito di contribuire a edificare con l’aiuto di Dio una nuova Europa, realistica ma non cinica, ricca d’ideali e libera da ingenue illusioni”, ricordando il papa tedesco come “un uomo di fede, cultura e coraggio. Un Papa saggio e una guida spirituale preziosa che non verrà dimenticato”.

“Ne ricordiamo la figura di pastore e teologo. La sua vita è stata un esempio di testimonianza cristiana e di intelligenza al servizio del bene comune”, dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. “Il suo insegnamento, fondato sulla forza della ragione illuminata dalla fede, continua a essere fonte di ispirazione e riflessione”, conclude.

Delmastro: “Ricordiamo un gigante della fede”

“Due anni senza Papa Benedetto XVI. Oggi ricordiamo un gigante della fede e della ragione, i cui insegnamenti continuano a guidare il nostro cuore”, scrive su X Andrea Delmastro. “Una preghiera per lui – prosegue il sottosegretario alla Giustizia – affinché la sua eredità spirituale e intellettuale possa continuare a ispirare il mondo”.

Anche Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, sceglie X