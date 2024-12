Dopo il sindaco Gualtieri, Tony Effe imbarazza anche Sanremo. Parteciperà? Conti non commenta

Non si conclude con l’imbarazzato dietrofront del sindaco di Roma Gualtieri il caso Tony Effe. Il rapper campione di volgarità, sessismo e misoginia, che è stato escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo nel cuore della Capitale, continua a destare imbarazzo e polemiche. Al momento Tony Effe è nella scaletta dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025. Salvo contrordini e contromisure salirà sul Palco dell’Ariston per deliziare milioni di telespettatori con la sua ‘arte’ più che discutibile. Basta pensare ad alcune chicche: nel brano DM scritto con Wayne Santana e Dylan la fidanzata viene descritta come “cagna”. In una strofa si può ascoltare la frase “Metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede e si comporta come una troia”. In un altro brano Magazine Tony Effe canta “Mi vede e dopo apre le gambe, la scopo e poi si mette a piangere“.

Il caso Tony Effe arriva sul palco di Sanremo

Tanto dovrebbe bastare per rivedere la sua partecipazione al Festival della canzone Italiana ma Carlo Conti prende tempo, per ora non intende occuparsene. Intervistato dall’Adnkronos il direttore artistico di Sanremo preferisce trincerarsi dietro un elegante “no comment”. Ma è probabile che mister Effe diventi un bel grattacapo anche per Conti, dopo aver rovinato il sonno al sindaco dem della Capitale. L’annuncio dell’ospitata del rapper al maxi concerto della notte di San Silvestro, ufficializzato dal Campidoglio, ha scatenato un coro di critiche da parti di molti esponenti politici, a partire da Fratell d’Italia, e di associazioni femminili. Alla fine Gualtieri è stato costretto a chiedere al rapper di fare un passo indietro. Poi ha definitivamente deciso di non ingaggiarlo, al suo posto verranno si esibiranno due artisti, per ora top secret.

Carlo Conti non parla e prende tempo

La partecipazione di Tony Effe a Sanremo non è passata inosservata a Maurizio Gasparri. Che ha invitato pubblicamente la Rai a fare una riflessione su alcuni rapper “improvvidamente coinvolti da Conti nel festival di Sanremo. Non si capisce perché invece il Servizio pubblico dovrebbe trasformare l’importante palco di Sanremo in una tribuna per persone che divulgano, soprattutto tra i ragazzi, linguaggi e stili di vita assolutamente inaccettabili”. Anche il Codacons chiede che, una volta bloccata l’esibizione al concertone di Capodanno, la stessa misura deve valere anche per il palco dell’Ariston. Qualcosa si sta muovendo.

Mollicone: siamo stati i primi a chiedere alla Rai di non accettare temi sessisti

Per Federico Mollicone è un bene il fatto che sia saltata la partecipazione di Tony Eff” sul palco del Circo Massimo. “Siamo stati i primi – ricorda il presidente della commissione Cultura della Camera – alla presentazione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, pur essendo contro ogni forma di censura, a chiedere all’azienda che non venissero accettati temi sessisti suoi o di altri trapper in gara. Non si possono fare leggi ad hoc come quella contro il femminicidio e poi essere tolleranti con testi che sono la rappresentazione musicale di quelle violenze e di quella subcultura che diventa mitopoiesi nella periferie italiane e tra i giovani che le vivono“.

Cinecittà World si offre di ospitare il concerto di Tony Effe

Intanto c’è già chi è pronto a riparare al contrordine del Campidoglio. Cinecittà World, il parco divertimenti della Capitale, si offre di ospitare il concerto di Tony Effe. ”Mentre divampano le polemiche sulla mancata partecipazione alle celebrazioni del 31 dicembreCarlo , ecco una nuova opportunità di ascoltare il trapper, ufficialmente invitato dal parco a tema di Roma, che ha dominato le classifiche Spotify nel 2024 e riempito di recente il Palazzo dello sport”, sottolinea Cinecittà World. Il tutto in nome della libertà di espressione, ça va sans dire.