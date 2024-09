“Chiara con te ha fatto beneficenza”: l’ultimo colpo del dissing sessista tra Fedez e Tony Effe

Se ne stanno dicendo di tutti i colori Fedez e Tony Effe, ormai impegnati da giorni in un continuo botta e risposta fatto di barre e interi pezzi rap, sfornati nel giro di poche ore e pubblicati sui canali social, dove non mancano anche risposte nelle storie o con i post. L’ultimo capitolo musicale di questo dissing – deriva dalla contrazione dell’inglese “disrespecting”, “mancare di rispetto” – è stata la canzone di Tony Effe Chiara, che è proprio “quella” Chiara. “Chiara dice che mi adora/ Dice che non vedeva l’ora”, canta Tony Effe contro Fedez e inevitabilmente il pensiero va alle voci su un presunto flirt tra lui e la Ferragni, su cui il gossip si è esercitato dopo la rottura dei Ferragnez.

Il dissing tra Tony Effe e Fedez

Il brano, pieno di insulti e allusioni sulla sessualità di Fedez, contiene anche un audio in cui una voce camuffata dice, in rifermento a Fedez, “ma in più, ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming, quindi non so se poi è veramente riuscito a fare questa cosa”. L’ipotesi, alimentata anche da un audio in chiaro che sta circolando, è che potrebbe essere quella della Ferragni. Fedez, che in precedenza aveva rilasciato altri brani contro Tony Effe, ha risposto a sua volta pubblicando estratti di un nuovo pezzo Allucinazione Collettiva. “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, recita la canzone, che Fedez dovrebbe rilasciare stanotte.

Le ex, le fidanzate, le amiche delle ex e delle fidanzate tirate in ballo senza limiti

In questo continuo botta e risposta non sono mancati poi riferimenti a Nicky Savage, che ha firmato un progetto musicale con Fedez, e soprattutto a tutte le rispettive compagne, mogli, fidanzate, ex fidanzate, presunte fidanzate, amiche di fidanzate e chi più ne ha più ne metta, da Chiara Ferragni a Taylor Mega, ex di Tony Effe su cui si sono affastellate ipotesi rispetto a flirt con Fedez, fino a Roberta Carluccio, fidanzata di Nicky Savage, e Chiara Biasi, amica storica della Ferragni. Riferimenti sessuali, allusioni all’uso di droghe, l’idea che siano donne nella disponibilità dei protagonisti maschi di questa rissa tra galli emerge un po’ da tutte le rime, in modo più, meno o molto esplicito.

L’altolà di Frankie hi-nrg mc: “Servirebbe una bella squadretta di ragazze che rompesse il c… a questi gentiluomini della rima”

“Comunque ‘sti gentiluomini della rima non riescono proprio a non trattare le donne come accessori da usare, scambiare, buttare, schifare, etc…”, ha scritto su X Frankie hi-nrg mc, a proposito del dissing tra Fedez e Tony Effe. “Una bella squadretta di ragazze che gli rompesse il culo sarebbe un toccasana per tutti, loro inclusi”, ha aggiunto, tra una risposta e l’altra ai follower con cui interagisce. “Però quando lo facevano tupac e biggie tutti ad applaudire…”, ha replicato un utente chiamando in causa due leggende del rap americano. “Personalmente mai”, ha chiarito Frankie hi-nrg mc.