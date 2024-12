Delmastro infiamma Atreju: «Ladri di case da prendere a calci nel sedere, la sinistra difende lo Ius Salis»

Il fenomeno delle occupazioni abusive, meglio definiti con una azzeccata definizione giornalistica “ladri di case”, ha infiammato la platea di Atreju con un ping pong politico che ha anche oltrepassato il palco del Circo Massimo, per scatenare la polemica: ad accendere le polveri il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Al dibattito “Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ‘ladri di case’. La via italiana per garantire la proprietà privata”, Delmastro ha infatti difeso il ddl sicurezza che, tra le misure, prevede un inasprimento delle pene per chi occupa gli immobili: «È liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida, per tutelare quell’Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da una sinistra che difende lo Ius Salis».

«Dalla sera alla mattina – ha detto l’esponente di FdI – ho scoperto di essere liberticida perché il Dl Sicurezza sarebbe liberticida. Io più banalmente penso che noi tuteliamo l’Italia reale e normale di chi vuole i suoi diritti, vuole lavorare, vuole realizzarsi». «Noi vogliamo tutelare il legittimo proprietario di una casa – ha aggiunto alla platea -. Oggi un anziano va fare una lunga degenza in ospedale ma non si preoccupa della malattia ma se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua. Torna a casa ma la chiave di ingresso non gira più, chiama le forze dell’ordine che gli dicono di fare lo sfratto e di aspettare 6 o 7 anni: l’alternativa è finire sotto un ponte. Noi vogliamo prendere per la pelle del culo chi occupa la casa degli anziani, dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa all’anziano».

Un intervento che ha suscitato la reazione turbata del Pd, che attraverso il senatore Filippo Sensi ha tuonato definendo quello di Delmastro «linguaggio di odio, penosamente volgare. Penso che le istituzioni non meritino una simile vergogna, un simile discredito, un simile insulto». Arrivando al singolare paradosso: sui ladri di case, la sinistra preferisce criminalizzare chi li attacca.