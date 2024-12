Davide Casaleggio al “Secolo d’Italia”: “Mio padre non ha mai preso soldi da Maduro, c’è una sentenza”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera pervenutaci da Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, fondatore del M5S.

Spett.le Direttore, mi rivolgo a Lei in qualità di direttore responsabile del Secolo d’Italia per porre fine ad una campagna di diffamazione post mortem attuata contro mio padre. Il suo giornale ha pubblicato la notizia con grande prominenza nel giorno di messa online, tuttora raggiungibile online sollevando il dubbio sull’integrità di mio padre.

es. https://www.secoloditalia.it/2021/10/venezuela-ex-capo-007-da-maduro-milioni-di-dollari-al-m5s-ma-casaleggio-jr-smentisce/

A distanza di 4 anni la vicenda giudiziaria relativa alla calunnia post mortem di mio padre relativa ai soldi in valigetta dal Venezuela si è chiusa definitivamente con una condanna per diffamazione del giornale e del giornalista che ha pubblicato questa menzogna. Sono infatti scaduti da poco anche i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione dei condannati.

Per sua conoscenza le allego la sentenza di condanna in secondo grado che a questo punto è da ritenersi definitiva.

Ritengo che la vicenda sia particolarmente disgustosa perché questa diffamazione è avvenuta dopo diversi anni dalla morte di mio padre e ha visto il coinvolgimento dei servizi segreti anche italiani. Spero che la vostra testata vorrà dare una visibilità alla verità giudiziaria almeno pari a quella con la quale avete rilanciato il fatto diffamatorio. Vi invito inoltre a rimuovere gli articoli relativi a questa vicenda che pongono il dubbio sull’integrità di mio padre o comunque corredarli dell’aggiornamento in modo visibile nella parte alta della pagina. Tale intervento non solo garantirebbe il rispetto della memoria di Gianroberto Casaleggio e della sentenza emessa, ma confermerebbe anche il Vostro impegno a mantenere alta la credibilità della vostra testata”.