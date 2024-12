Dal “Gufo advisor” agli sfottò alla Schlein: guida al villaggio di Atreju, festa politica e popolare

La festa conservatrice di Atreju rappresenta un appuntamento annuale nella città di Roma. Fratelli d’Italia vuole con questa kermesse aperta al confronto a tutto tondo avvicinare i propri sostenitori ma non solo alla politica. Un momento politico e un momento popolare insieme. Dibattiti, attrazioni come la pista di pattinaggio, gli allestimenti e gli stand dedicati ai prodotti tipici del made in Italy. Il sottotitolo di quest’anno è “La via italiana – Risposte concrete al mondo che cambia”: un grande evento che punta a promuovere cultura come si evince dagli stand con i libri delle case editrici Idrovolante edizioni e Giubilei-Regnani fino ad Eclettica e alla Radio di Atreju che offre un intrattenimento musicale assieme agli annunci degli eventi in corso.

La festa politica di Atreju

L’obiettivo di Atreju è quello di coinvolgere i presenti, simpatizzanti o cumuni passanti nella cornice del Circo Massimo, in un confronto plurale e che rifletta le opinioni e le visioni degli invitati e degli organizzatori. Nello spirito goliardico della festa – lo scorso anno c’era il cartonato della Schlein che non volle intervenire- in questa edizione campeggia il “Gufo advisor”, pannelli per smentire e smontare le narrazioni della sinistra italiana che spesso hanno supportato visioni surreali della destra “dalla parte degli evasori”: così recita il titolo dedicato alla segretaria del Pd Elly Schlein nel panel satirico, lei che per il secondo anno di fila ha rifiutato l’invito a confrontarsi alla festa invernale dei conservatori.

Una visione popolare dell’evento

Ce n’è per tutti i gusti: per quanto riguarda lo svago e i punti di aggregazione è presente un‘area giochi con il biliardino e il ping pong, la pista di pattinaggio: il clima è allegro e disteso e adatto a chi vuole portare i più piccoli. “L’obiettivo di Atreju è quello di avvicinare le persone alla politica, lo facciamo ogni anno con le nostre attrazioni e l’ambiente gradevole nella scelta dell’ubicazione di questo evento. Quando finisce lo commentiamo per 6 mesi mentre nel frattempo pensiamo subito alla prossima edizione”, dice Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dei grandi eventi per il partito. Atreju, secondo le parole dell’esponente politico, rappresenta il “ciclo continuo di una festa”.

L’obiettivo di Atreju

E’ una festa popolare e politica concepita per essere un luogo d’incontro e di di scambio. Un luogo per appassionati di politica e non solo. Uno spazio ampio per famiglie tra gli stand natalizi e quelli gastronomici: un’occasione per passeggiare con la propria famiglia nel periodo invernale che precede il Natale. E magari acquistare qualkche strenna libraria tra le infinite proposte della case editrici della destra.