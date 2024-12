Da miglior ristorante di sushi a bersaglio degli haters: un video inguaia un locale di Bologna

Una pagina social ha inguaiato un ristorante di sushi Bologna, fino a pochi giorni fa, al primo posto nella classifica Tripadvisor dei migliori ristoranti giapponesi della città. Tutto è nato da un video postato su Instagram dalla pagina WelcometoBolognina che mostra alcuni inservienti del ristorante asiatico intenti a lavorare un tonno sull’asfalto davanti al locale.

La pagina social commenta il filmato in modo decisamente ironico «Street food» per rimarcare l’insolita presenza del pesce sull’asfalto. La ripresa è dall’alto quindi a registrare la scena potrebbero essere stati i condomini della palazzina dirimpettaia. In poche ore il video ha superato i tre milioni di visualizzazioni: molti scrivono che non torneranno nel locale. La sera del 24 novembre buona parte delle prenotazioni viene cancellata. Con un clamoroso effetto collaterale finisce sotto attacco degli hater, ricevendone una pubblicità negativa anche un ristorante di Brescia, che ha la sola colpa di avere lo stesso nome del locale bolognese.

La versione dei proprietari: “Quel tonno non è mai stato servito ai clienti”

Sergio Xia, tra i responsabili di Yoshi, il ristorante di sushi finito sotto accusa, ricostruisce la vicenda. A Repubblica fornisce la versione dei proprietari sull’episodio, che sarebbe stato registrato a settembre: «Il tonno che serviamo viene pescato al sud Italia e quindi per arrivare affronta un viaggio sui mezzi dei fornitori. Quella volta, che risale a settembre scorso, al ritiro del prodotto ci siamo resi conto che qualcosa non andava: l’odore era cattivo, occorreva buttare via il tonno. Ma farlo in modo integrale era impossibile, dovevamo sfilacciarlo. Non era mai accaduto. Così siamo andati fuori per sciacquarlo, e procedere poi all’interno del locale allo smaltimento in modo più sicuro».

Ristorante di sushi sotto accusa, la difesa di un cliente: continuerò a sceglierlo

Insomma, quel tonno era avariato ed è stato smaltito per venire buttato nei rifiuti e non è mai stato servito ai clienti del ristorante asiatico di Bologna. A dare manforte alla versione dei proprietari anche numerosi clienti del ristorante, che anche per molte guide locali, è uno dei migliori ristoranti di sushi di Bologna.

“Sono cliente di Yoshi da anni – scrive un utente sulla pagina che ha postato il video – e ci sono sempre andato con la mia famiglia, trovandomi benissimo. La qualità dei piatti è sempre stata al top, e personalmente trovo la spiegazione del video credibile. Si vede chiaramente che stavano pulendo del tonno già destinato allo smaltimento, dimostrando attenzione e cura. Anche se il tonno era momentaneamente a terra, non era destinato ai clienti. Conosco bene questo ristorante e la serietà con cui lavorano, e continuerò a sceglierlo con fiducia!”.