Criminali più pericolosi d’Europa: tra i ricercati 4 italiani. L’unica donna è una “fioraia” slovacca

“Hanno le mani sporche di sangue”: la scritta campeggia a caratteri cubitali sul sito EU Most wanted (i ricercati d’Europa) dell’Enfast, l’European network of fugitive active search teams, servizio attivo nella ricerca dei latitanti supportato da Europol. La lista aggiornata ne conta 57, uno è stato appena arrestato.

In homepage appaiono foto segnaletiche, nomi e l’invito ai cittadini è categorico: «Tutti i fuggitivi visualizzati su questo sito Web devono essere considerati pericolosi! Non avvicinarti a loro! Invece, si prega di segnalare qualsiasi informazione in proprio possesso su queste persone tramite questo sito Web o contattando qualsiasi stazione di polizia».

Chi sono i 4 italiani nella lista dei criminali più ricercati d’Europa

Tra spiccano quattro italiani: Giovanni Motisi, Domenico Bellantoni, Vincenzo Parisi e Renato Cinquegranella.

Il nome più noto è quello del palermitano Giovanni Motisi, 66 anni l’1 gennaio prossimo, irreperibile dal 1998. Conosciuto con il soprannome di ‘u pacchiuni, il grasso, esponente di spicco di Cosa nostra, dopo la cattura di Matteo Messina Denaro viene considerato da molti il nuovo capo dell’organizzazione.

Killer di fiducia di Totò Riina, secondo le dichiarazioni di un pentito, accusato di omicidio e di strage, ha un ergastolo da scontare. Nel ’99, durante la perquisizione della sua villa di Palermo, salto’ fuori una fitta corrispondenza tra lui e la moglie, biglietti recapitati da ‘postini’ fidati assieme a vestiti e regali. Ed e’ dello stesso anno l’ultima apparizione certa in Sicilia, alla festa di compleanno della figlia: nelle foto ritrovate diversi anni dopo risaltano le pareti coperte con lenzuola bianche per non far riconoscere il posto. Da allora, più niente o quasi tanto da alimentare il sospetto – ricorrente nelle grandi latitanze – che Motisi possa essere morto. L’altra ipotesi è che abbia cercato, e trovato, riparo in Francia. Per agevolarne le ricerche la Polizia ha diffuso in aprile un nuovo identikit, frutto della rielaborazione della fisionomia del volto col sistema ‘Age progression’.

Eva, la fioraia slovacca tra i super criminali

Nella lista dei criminali più pericolosi d’Europa ci sono due pedofili internazionali. L’unica donna è una 43enne slovacca Eva Zámečníková. La fioraia, insospettabile e poco appariscente, è nella lista con assassini o rapinatori dopo aver ordinato l’omicidio del proprio marito. Tuttavia, il sicario si è pentito e invece di eseguire l’ordine, ha denunciato tutto alla polizia. La storia è diventata oggetto di un documentario della CNN.