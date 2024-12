Col governo Meloni una città grande come Torino ha trovato lavoro: +847mila occupati in due anni

Dall’ufficio studi della Cgia arriva una doccia gelata per gufi dell’opposizione, le vedove del reddito di cittadinanza di Conte e gli orfani di Mario Draghi: col governo Meloni sono stati creati 847mila posti di lavoro. Un numero record, come se tutti gli abitanti della città di Torino (quarta città italiana per popolazione) avessero trovato lavoro in questi due anni.

Addio rdc, aumentano i lavoratori con posto fisso

Ecco i dati nel dettaglio, forniti dalla Cgia. Nei primi due anni di governo Meloni, l’occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847mila unita’ (+3,6%). Di questi nuovi posti di lavoro, 672mila sono lavoratori dipendenti e 175mila autonomi. Focalizzando l’attenzione sui lavoratori dipendenti, lo stock di coloro che in quest’ultimo biennio dispone di un contratto a tempo indeterminato e’ aumentato di 937mila unità, mentre i lavoratori con un contratto a termine sono diminuiti di 266mila. Pertanto, l’incidenza percentuale di lavoratori subordinati che attualmente possiede un contratto di lavoro precario e’ scesa al 14,4% (-2 punti rispetto a ottobre 2022). Sempre nello stesso periodo, i disoccupati sono diminuiti a 1.473.000 (-496mila) e gli inattivi a 12.538.000 (-198mila). Pertanto, con il governo Meloni è in aumento il lavoro stabile, i posti fissi, mentre sono in calo i precari. Numeri inoppugnabili, a dispetto delle bugie della sinistra.

Col governo Meloni metà di chi ha trovato lavoro è donna

Effetti molto positivi anche per le donne, visto che di questi 847mila nuovi posti di lavoro creati in questi ultimi due anni, quasi la metà, 420mila sono donne (pari al 49,6%) e gli altri 427mila sono maschi (50,4 per cento). Dei 496mila disoccupati in meno registrati sempre in questo periodo, invece, 274mila sono donne (pari al 55,1% del totale) e 223mila sono uomini (44,9%). In termini assoluti, a ottobre 2024 le donne occupate hanno raggiunto la soglia dei 10.253.000 unità, mentre le disoccupate sono diminuite a 693mila.

Disoccupazione in caduta libera (-2,7% rispetto al governo Draghi)

Oltre alle variazioni assolute, anche l’andamento dei tassi, ovviamente, è stato positivo. Nella fascia di età 15-64 anni, quello di occupazione e’ salito al 62,5% (+1,9), mentre il tasso di disoccupazione e’ diminuito al 5,8% (-2 punti). In forte contrazione anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che si è attestato al 17,7% (-5 punti). Ancorché l’Italia denoti il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa, in questi ultimi due anni lo stesso si è attestato al 53,6% (+2) e il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% (-2,7).

Con il governo Meloni hanno trovato lavoro molti over 50 (83% del totale)

Analizzando l’andamento occupazionale degli italiani per fasce di età, scorgiamo che la coorte che in termini assoluti ha dato in questi ultimi due anni il contributo maggiormente positivo è stata quella degli over 50. Degli 847mila nuovi occupati registrati nel Paese, ben 710mila (pari all’83,8 per cento del totale) appartengono alla fascia più anziana della popolazione lavorativa. Seguono