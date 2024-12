Basta impunità per chi maltratta gli animali: dalla nuova legge alla scuola, tutte le misure a tutela di Fido

Approvata in prima lettura alla Camera dei deputati la proposta di legge volta a rafforzare le disposizioni penali per chi commette reati contro gli animali. Sostanziale e degna di nota la modifica al titolo del Codice penale che legifera sull’argomento: non più “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali” bensì “Dei delitti contro gli animali”. Un importante passo per la legge italiana, che non tratterebbe più gli animali come semplici oggetti del diritto ma come soggetti. Riconoscere gli animali come esseri senzienti, non limitandosi ad individuarli come beni prettamente patrimoniali è un punto cardine della nuova normativa. Con l’attesa approvazione definitiva della legge, che dovrà essere a breve discussa in Senato, saranno diversi i temi su cui si attueranno importanti modifiche.

Multe più severe e carcere per i reati contri gli animali: una legge che dice basta all’impunità

Il testo, che vede come prima firmataria la deputata Michela Vittoria Brambilla ed è stato sostenuto in maniera bipartisan, prevede che l’uccisione ingiustificata di un animale sarà punita con una multa da 10 a 60mila euro e la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La massima pena stabilita renderà concreto il rischio di detenzione in carcere, superando l’odierna percezione di impunità. Nei casi di maltrattamento senza uccisione le pene andranno dai 6 mesi a 2 anni e saranno sempre sostenute da una ammenda minima di 5mila euro a una massima di 30mila. L’uccisione di un animale altrui sarà perseguibile d’ufficio. Nuove e importanti sanzioni sono stabilite anche per coloro che si dedicano all’organizzazione dei combattimenti tra cani e anche per coloro che vi assistono o scommettono, con multe dai 5 ai 30mila euro e condanne fino a 2 anni. Nel disegno di legge è espressa, inoltre, una notevole attenzione verso la salvaguardia delle specie protette e degli habitat che le ospitano. Saranno aumentate, di conseguenza, le pene per coloro che verranno ritenuti colpevoli di aver ucciso o catturato animali appartenenti a questa categoria e/o di aver danneggiato ambienti designati come fondamentali per la tutela delle biodiversità.

La stretta contro l’abbandono anche nel nuovo codice della strada

Sanzioni più severe sono previste anche per chi tiene gli animali in condizioni inadeguate e per combattere l’abbandono, tema quest’ultimo sul quale c’è già stato un intervento normativo da parte del governo all’interno del nuovo codice della strada che, oltre alle sanzioni pecuniarie, prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Qualora, poi, l’abbandono comportasse un rischio per la sicurezza degli utenti della strada, si potrebbe configurare anche l’accusa di omicidio stradale.

L’importanza di educare al rapporto con gli animali già dall’infanzia

Non solo. Il governo ha anche previsto l’educazione alla tutela degli animali fra gli argomenti del programma di educazione civica, come tassello di quell’educazione al rispetto per ogni forma di vita che è centrale nella formazione dell’individuo. Si tratta di un tema affrontato esplicitamente dal sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti: “Avere un rapporto corretto con gli animali è molto importante nella crescita di un cittadino. È un mondo migliore quello in cui i bambini e i ragazzi possono apprendere direttamente sui banchi il rispetto per l’ambiente e gli animali, conoscere, accettare e accogliere ogni essere vivente, capire che chi, in qualsiasi modo, usa violenza contro un animale può facilmente farlo anche con una persona”.

Brambilla: “Un cambiamento che in molti attendevano”

“Questo è il cambiamento che in molti attendevano, credo che se ne coglierà presto la portata”, ha commentato Brambilla a proposito del testo di cui è stata prima firmataria. “Alla percezione di sostanziale impunità, che accompagna chi commette crimini contro gli animali, corrisponde un sentimento di profonda indignazione in ampi settori dell’opinione pubblica, di tutti gli orientamenti politici e culturali, un sentimento – ha detto la deputata di Noi Moderati – che non era e non è possibile ignorare”.