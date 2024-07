Lei, lui e una certezza: “Se non ti porto, non parto”. Il nuovo spot della polizia contro l’abbandono degli animali. Ecco cosa si rischia (video)

“Se non ti porto, non parto” è lo slogan del nuovo spot della polizia contro l’abbandono degli animali. Protagonisti una agente, un cane lupo e un legame che non può e non deve interrompersi con l’arrivo dell’estate. Perché è immorale e disumano e anche perché, ricorda la campagna, è un reato.

Un “semplice e doveroso gesto d’amore”. Anche per evitare tanti guai

“Obiettivo della campagna è educare i proprietari di animali ad un ‘possesso responsabile’ perché un animale vagante, oltre ad essere condannato ad una morte certa, può diventare dolorosamente causa di incidenti stradali anche mortali”, si legge nel post che accompagna lo spot sui social della Polizia. “Se durante i vostri viaggi, vi capitasse di vedere un cane abbandonato o qualcuno che lo stesse abbandonando, non esitate a chiamare i numeri di emergenza delle Forze dell’ordine. Ricordiamo che l’abbandono è un reato”, si legge ancora nel messaggio della Polizia, che nel comunicato stampa ha anche ricordato che basta il “semplice e doveroso gesto d’amore” di portare con sé i propri amici a quattro zampe per evitare tutto questo.

L’abbandono è un reato grave: la polizia ricorda cosa si rischia

È poi un articolo su poliziadistato.it a ricordare che l’abbandono di animale è “punito da una rigorosa normativa del codice penale che prevede pene e ammende molto pesanti”, per altro inasprite anche dal nuovo codice della strada. Ma l’articolo ricorda anche che “le strutture turistiche che accolgono noi e i nostri migliori amici sono sempre più numerose sia in Italia che all’estero, mentre chi è impossibilitato a viaggiare in compagnia, può decidere di lasciarli nelle tante pensioni per animali pronte ad ospitarli su tutto il territorio nazionale”. Dunque, non c’è davvero alcun motivo per non viaggiare in compagnia dei nostri animali domestici. Anche su questo fronte, però, attenzione, per la loro e la nostra sicurezza: “Per chi decide di partire con il proprio amico a 4 zampe è utile conoscere le indicazioni della Polizia stradale sul trasporto degli animali. Per una guida sicura – avverte ancora la polizia – gli animali domestici devono viaggiare in apposita gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore sempre con una barriera divisoria che li separi dalla parte anteriore dell’abitacolo”.