Sì della Camera al nuovo Codice della strada: stretta su alcol e droga e buon senso su Ztl e autovelox

Via libera dell’Aula della Camera al ddl sul Codice della strada, che “prevede più controlli, più educazione stradale, più rigore”, ha spiegato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Il testo è passato con 163 voti favorevoli e 107 contrari e ora va al Senato per il sì definitivo. Le misure intervengono tanto sulla prevenzione quanto sulle sanzioni, introducendo una stretta decisa sui comportamenti pericolosi, dall’uso del telefonino alla guida in stato di alterazione, meccanismi di premialità per chi segue corsi di sicurezza stradale e più regole per gli utenti della strada che scelgono mezzi come le bici o i monopattini, prima di tutto in un’ottica di loro tutela.

Multe salate e ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida

Il ddl prevede il ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e una sanzione fino a 1.697 euro per chi usa il cellulare alla guida. In caso di recidiva la multa sale fino a 2.588 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi, con una decurtazione da 8 a 10 punti.

L’inciviltà si paga: le sanzioni per chi parcheggia nei posti per disabili o alla fermata del bus

Per chi è trovato a guidare contromano o passa col rosso è previsto il ritiro della patente. Aumentano le sanzioni per chi occupa i parcheggi per disabili, con multe da 330 euro a 990 euro, nelle corsi preferenziali o alle fermate dell’autobus, con multe da 165 a 660 euro. Per chi parcheggia in posti riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico nel nuovo Codice della strada si valuta anche la possibilità dell’utilizzo di accertamenti da remoto, così come per chi non dà la precedenza a pedoni o ciclisti. Aumentano le sanzioni per l’eccesso di velocità in città: la multa potrà arrivare a 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi infrange i limiti due volte in un anno.

Regole di buon senso per Ztl e autovelox

Ancora per quanto riguarda le regole in città, il ddl interviene sulle Ztl: per la violazione dei varchi si potrà ricevere una sola multa al giorno e ci sarà una maggiore tolleranza sui tempi di permanenza all’interno, specie se il ritardo è collegato a situazioni di traffico eccezionale o di eventi straordinari. Per quanto riguarda gli autovelox, poi, sono previste le omologazioni anti-truffa e il divieto di posizionamento in punti strategici volti a “far fare cassa ai Comuni”.

Tolleranza zero per alcol e droga

Stretta molto rigorosa sulle recidive per guida in stato di ebbrezza: chi è già stato condannato e viene trovato con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 si vedrà imposto il limite 0 e per il rinnovo della patente dovrà sottoporsi a visita medica. Inoltre, va incontro a pene per la guida in stato di ebbrezza aumentate di un terzo e all’obbligo di installazione a proprie spese dell’alcolock. Ancora più intransigenti le regole per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti: in caso di test positivo, scatta la revoca della patente con sospensione per tre anni.

Le norme contro l’abbandono di animali

Il Codice della strada introduce poi sanzioni durissime per chi abbandona animali in strada, con il carcere fino a sette anni per chi con questo comportamento causa incidenti stradali mortali o con feriti gravi o gravissimi.

Bici più tutelate e fine del far west per i monopattini

Capitolo bici e monopattini. Il testo introduce norme per una maggiore sicurezza degli utenti di questi mezzi: dall’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando superano a quello per chi usa i monopattini di adottare targa, casco e assicurazione. Saranno obbligatori. Sono previste inoltre multe da 100 a 400 euro per chi circola senza documenti e da 200 a 800 per chi non si dota di indicatori luminosi per la svolta e la frenata. Per quanto riguarda i monopattini in sharing, dovranno bloccarsi automaticamente quando escono dall’area consentita.

Prevenzione ed educazione per giovani e neopatentati

Per quanto riguarda i giovani, il ddl introduce un programma di educazione stradale, con una premialità di due punti sulla patente per chi frequenta corsi sulla sicurezza. I neopatentati, infine, non potranno guidare macchine di grossa cilindrata per tre anni (attualmente il termine è un anno), mentre i ragazzi minorenni trovati alla guida in stato di alterazione dovranno aspettare i 24 anni prima di poter prendere la patente.

Salvini: “Un grande risultato, frutto di un confronto approfondito”

“Un grande risultato, frutto di un confronto approfondito, in Parlamento e anche con tecnici, associazioni e amministratori del territorio, che riforma un Codice della strada vecchio di decenni, con più prevenzione ed educazione, e aggiornando sanzioni e norme. Davanti alle inaccettabili stragi sulle strade, il nostro obiettivo è salvare vite. Ora avanti con il passaggio in Senato per il via libera definitivo ad un testo di buonsenso a tutela di tutti”, ha scritto Salvini su X.

FdI: “Una bella notizia per tutti. Adottato un approccio non ideologico”

“L’approvazione alla Camera del ddl Sicurezza è una bella notizia per tutti gli utenti della strada. È stato un lavoro complesso: parliamo di oltre 760 emendamenti in commissione Trasporti, 240 in Aula e oltre 95 ordini del giorno solo ieri”, ha commentato Gaetana Russo, deputato di FdI e componente della commissione Trasporti alla Camera. FdI, ha ricordato Russo, “ha contribuito in modo attento, approcciandosi alle diverse sfaccettature legate alla sicurezza stradale in modo organico, concreto e non pregiudiziale, con particolare attenzione agli utenti più deboli”. “Sulla sicurezza stradale tutti noi, come utenti della strada e come legislatori, dobbiamo vigilare e investire, senza bandiere ideologiche”, ha aggiunto l’esponente di FdI, sottolineando anche l’importanza del dialogo con le associazioni delle vittime di strada.