Atreju, il programma di oggi: i dibattiti, le interviste ai “big”, i libri, il premio. Segui qui la diretta

Giornata di lavori particolarmente piena ad Atreju, dove in agenda ci sono quattordici dibattiti, l’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa, condotta da Peter Gomez, e quella incrociata a Raffaele Fitto ed Enrico Letta, da parte di Bruno Vespa, e quattro presentazioni di libri. I lavori delle due sale, la Cristoforo Colombo e la Marco Polo, sono seguiti costantemente e quotidianamente da due dirette su altrettanti canali youtube, che offrono la possibilità, in qualsiasi momento, di ascoltare in tempo reale o recuperare in un secondo momento gli appuntamenti.

Il programma completo di oggi ad Atreju

Nel dettaglio la giornata ha preso il via alle 9 con la presentazione, nella Sala Cristoforo Colombo, del libro “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” di Luigi Di Gregorio, e, nella Marco Polo invece la presentazione di “Mino cane fortunato”, di Massimiliano Simari.

A seguire, nella sala Cristoforo Colombo, il dibattito sulla parità di genere con il sottosegretario Isabella Rauti, Arianna Meloni (responsabile segreteria politica FdI), l’attivista Lgbt Anna Paola Concia (in collegamento) e l’attrice Claudia Gerini. Poi focus sul turismo con il ministro Daniela Santanchè e – tra gli altri – Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma) e Monsignor Rino Fisichella (incaricato da Papa Francesco all’organizzazione dell’Anno Santo). Contemporaneamente, nella sala Marco Polo, confronto su spazio e tecnologia con il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente e l’astronauta Luca Parmitano (in collegamento).

Alle 12 l’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa da parte di Peter Gomez. I lavori riprendono alle 14 con il confronto sulla sanità con il ministro Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e i governatori Emiliano (in collegamento) e Acquaroli. Poi alle 14.30 il dibattito sui “ladri di case” con il sottosegretario Andrea Delmastro, il Presidente dell’Uppi Fabio Pucci, il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, lo youtuber Cicalone. E, ancora, attenzione alla sicurezza nelle democrazie occidentali con i sottosegretari Alfredo Mantovano e Wanda Ferro, Lorenzo Guerini (Deputato Pd e Presidente del Copasir), Sabino Cassese (costituzionalista), Nunzia Ciardi (Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale).

Alle 15.30 il ministro Nello Musumeci si confronterà, tra gli altri, con Patty L’Abbate (Deputata M5S e Vicepresidente Commissione Ambiente) sulle eco-follie dell’ideologia green. Alle 16 si parlerà di cinema italiano e della sua rinascita con il ministro Alessandro Giuli, i registi Giulio Base, Fausto Brizzi e Federico Moccia, l’Ad di Cinecittà Manuela Cacciamani e l’Ad Rai Giampaolo Rossi. Alle 17 il ministro Marina Calderone dialogherà con Roberto Capobianco (Presidente Nazionale Conflavoro PMI), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario Generale Confsal) e Luigi Sbarra (Segretario Generale Cisl). Sempre alle 17, nella sala Marco Polo, si parlerà della gestione della pandemia con il presidente della Commissione d’inchiesta Marco Lisei, i professori e consulenti della commissione Alberto Donzelli e Giovanni Frajese.

Alle 18 focus su nucleare e rinnovabili con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Carlo Calenda (Presidente di Azione), Maria Chiara Carrozza (Presidente Cnr), Flavio Cattaneo (Ad Enel), Daniela Gentile (Ad Ansaldo Nucleare) e Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione Univerde). E in contemporanea dibatteranno sul tema della lotta alla mafia Chiara Colosimo (Presidente della Commissione Antimafia), Luciano Violante, Fabio Trizzino (Avvocato di Lucia Manfredi e Fiammetta Borsellino).

Alle 19 intervista a Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Ue) ed Enrico Letta (Deputato Pd e già Presidente del Consiglio, in collegamento). Alle 21, infine, si parlerà dei Conservatori e del loro ruolo a livello internazionale con il ministro Luca Ciriani e rappresentanti da Polonia, Regno Unito, Israele, Ucraina, Francia, Romania, Usa. Sempre alle 21 premio Atreju a Olivia Maurel , attivista contro l’utero in affitto nata da maternità surrogata.

La diretta video dalla Sala Cristoforo Colombo

La diretta video dalla Sala Marco Polo