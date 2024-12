Alpinisti trovati morti, il dolore della Meloni: “Sono vicina alle loro famiglie e ringrazio i soccorritori”

I due alpinisti che nei giorni scorsi erano rimasti bloccati sul Gran Sasso, sono stati ritrovati morti dopo due giorni di disperate ricerche del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e delle autorità coinvolte per il recupero dei due malcapitati. Sfortunatamente, la ricerca incessante dei due dispersi da parte degli addetti al salvataggio non ha evitato il decesso dei due alpinisti, rimasti al gelo per interi giorni. Anche a causa del forte vento e al guasto di una funivia è stato molto difficile tentare un loro recupero in extremis. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpretando l’ansia che un po’ tutti hanno provato nelle ore in cui venivano effettuate le ricerche, ha manifestato pubblicamente il proprio cordoglio per i due ragazzi rimasti coinvolti nell’imprevisto mortale, con un messaggio pubblicato anche sui social: «Apprendo con grande tristezza la notizia della morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due escursionisti dispersi sul Gran Sasso. Mi stringo alle loro famiglie in questo momento di dolore e ringrazio quanti hanno concorso alle ricerche, in condizioni proibitive».

Meloni e il cordoglio sugli alpinisti espresso anche dal Presidente della regione Abruzzo Marsilio

Oltre alla presidente del Consiglio, sul caso dei due alpinisti è intervenuto anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, in quota Fratelli d’Italia, che ha spiegato come «purtroppo la montagna abruzzese ci ha restituito i corpi senza vita di Luca e Cristian, i due alpinisti romagnoli. In questi giorni di festa siamo vicini al dolore delle loro famiglie. Il governatore di centrodestra ha rivolto il suo pensiero anche a chi ha deciso di impegnarsi nell’impresa di recuperare i dispersi, precisando che «il ringraziamento più grande va ai tanti soccorritori che in questi giorni, nonostante le condizioni meteo proibitive, hanno rinunciato a stare con i loro cari per celebrare il Natale dedicando il proprio tempo al tentativo di soccorrere i due alpinisti».

Tajani, Fi: «Mi stringo ai familiari, grazie al Soccorso alpino e alla Guardia di finanza»

«Il ritrovamento dei corpi senza vita di Luca e Cristian è un duro colpo per tutti coloro che amano la montagna», ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo anche lui di essere vicino «al dolore dei familiari e degli amici. Un ringraziamento alle squadre del soccorso alpino e della Guardia di Finanza per il loro encomiabile lavoro».