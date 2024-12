A Ballando la “tarantella” di Milly su Mariotto regala ascolti record. FdI: epilogo grottesco

I telespettatori hanno dovuto aspettare la notte inoltrata, a metà trasmissione, per conoscere la sorte di Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le stelle finito nella bufera per avere lasciato la trasmissione del 30 novembre, ma soprattutto per le immagini in cui si vede toccare le parti intime di un ballerino. Video che aveva suscitato anche le proteste di molti telespettatori che avevano sottolineato i due pesi e le due misure, ricordando l’analogo incidente occorso a Memo Remigi e cacciato su due piedi dalla trasmissione Rai di Serena Bortone, per un contatto non troppo dissimile con la cantante Jessica Morlacchi.

Sabato sera la sedia di giurato di Ballando di Mariotto è rimasta vuota per tutta la prima parte della serata, con la conduttrice Milly Carlucci intenta a mantenere alta la soglia di attenzione del pubblico fino all’annuncio ufficiale. Lo stilista è tornato al suo posto lasciato vuoto improvvisamente il 30 novembre tra i giurati e si è scusato con tutti. Milly Carlucci ha affrontato il caso Mariotto con un sermoncino assolutorio: “Questo è uno studio della Rai che non può essere abbandonato così. Abbiamo parlato con lui e con la Rai e al termine di tutti questi discorsi abbiamo valutato la situazione e abbiamo capito che lui è in un momento di particolare difficoltà emotiva. Lui è qui con noi da 19 anni, è una parte di noi, non puoi non sentir male se lui ha una ferita. La scelta è quella di un ‘cartellino giallo’. . Sicuramente un riconoscimento di un’azione sbagliata… ma non è la fine, non è un’espulsione, non è un rosso”.

Dopo un filmato, arrivano le scuse del diretto interessato: “Sono qui a fare proprio a fare il mea culpa. È normale che si fa perché uno lascia il lavoro così. Io, purtroppo, ho dovuto assentarmi con grande e mio sommo dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress, da quello che nella mia vita sta succedendo. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili perché io ho mancato di rispetto a voi, al pubblico, alla Rai e a Milly in primis”. Guillermo entra in studio con delle rose per Milly Carlucci: “Accetto i tuoi fiori – dice la conduttrice – però ora guardami negli occhi. Ora ci mettiamo lì e siamo molto ma molto seri”. Ora può ricominciare lo show e la gara vera e propria, con la giuria al completo. Nessun riferimento al caso delle presunte molestie.

Campione (FdI): presenterò un’interrogazione

Un epilogo che viene definito “grottesco” da Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, che annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare sulla vicenda. “Con il cartellino giallo comminato in diretta televisiva a Guillermo Mariotto durante la trasmissione Ballando con le stelle si è scritta una brutta pagina per la tv italiana”, commenta la senatrice di FdI.

“La conduttrice ha banalizzato e minimizzato una vicenda che andava chiarita dal primo dicembre e non tenuta in sospeso per due settimane. Striscia la notizia aveva stigmatizzato per prima l’accaduto, senza timori né tentennamenti, proponendo un video che non lasciava spazio ai dubbi sul comportamento di Mariotto”.

La tarantella di Ballando su Mariotto “brutta pagina della Rai”

“Mi sorprende che Milly Carlucci – prosegue la senatrice Campione – che è una donna particolarmente sensibile su certi temi, non abbia colto la gravità della situazione ma soprattutto gli effetti potenzialmente devastanti del messaggio che è passato. Con la difesa a spada tratta del signor Mariotto passa infatti il concetto che le molestie vengono sanzionate a seconda di chi le commette e possono essere derubricate a goliardia o a semplice fraintendimento di chi le vede o le subisce. Atteggiamenti contro i quali le forze politiche che siedono in Senato stanno combattendo con la costruzione del disegno di legge che sanziona le molestie sul luogo di lavoro”.

“Ricordo che due anni fa la Rai, nei confronti del cantante Memo Remigi – sottolinea l’esponente di FdI – in una situazione molto simile, appena due giorni dopo le presunte molestie su Jessica Morlacchi, decreto’ la risoluzione immediata del contratto. Stavolta, invece, si è preferito temporeggiare per giorni, per poi dare l’annuncio dell’assoluzione in diretta tv, all’evidente scopo di lucrare qualche punto in più negli ascolti televisivi”, conclude la senatrice Campione. La trasmissione di Milly Carlucci ha ottenuto, infatti con la tarantella su Mariotto, il 29,1% di share con 3 milioni 666 mila spettatori, risultando il programma più visto del prime time televisivo di sabato 14 dicembre.