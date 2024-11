Vietato dire “handicappato” o “diversamente abile”: il governo Meloni impone un linguaggio “inclusivo”

La battaglia è un po’ più seria di quelle che fa la sinistra, con Laura Boldrini, sulla trasformazione delle parole maschili in femminili, tipo “capotrena” o “sindachessa”. Il governo Meloni si è invece impegnato sulla regolamentazione delle “parole”, a fini di tutela delle categorie fragili, per evitare che una condizione fisica diventi un marchio, nel linguaggio comune e anche nei documenti. Arriva così, nella burocrazia italiana, il divieto di utilizzare i termini “handicappato” o “diversamente abile”. “È tempo di adottare un linguaggio rispettoso e inclusivo quando si parla e si scrive di persone con disabilità, affinché vengano evitate espressioni considerate obsolete o stigmatizzanti, a favore di altre che rispecchino il valore della dignità e della diversità umana”, è scritto in una recente nota dell’ufficio di gabinetto del ministero per le Disabilità, che sollecita ad aggiornare e uniformare la terminologia ufficiale delle amministrazioni pubbliche.

Il cambio di approccio: basta “handicappato”, il governo Meloni cambia tutto

Va messa al centro la persona, è il senso della decisione: non si deve parlare più di disabile o handicappato ma di “persona con disabilità”. L’idea di fondo è evitare “ghettizzazioni” anche dal punto di vista linguistico e qualsiasi riferimento che non sia legato alla specificità dell’individuo con problematiche di carattere fisico.

Nello specifico, “handicap” viene sostituito da “condizione di disabilità” in tutti i documenti ufficiali.

Termini come “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” vengono unificati in “persona con disabilità”.

Le espressioni “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” sono sostituite da “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.

La definizione di “disabile grave” diventa “persona con necessità di sostegno intensivo”.

Non si tratta solo di una modifica del linguaggio formale, ma di introdurre una visione più moderna e inclusiva della società, che ora sta trovando spazio anche negli ambienti istituzionali. Poteva farlo la sinistra, ovviamente. Ma l’ha fatto la destra.