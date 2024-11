Utenti furiosi contro la Coca-Cola per gli spot natalizi generati con l’intelligenza artificiale (video)

La Coca Cola è finita al centro del mirino dei consumatori dopo aver pubblicato gli spot natalizi, generati attraverso l’intelligenza artificiale. Secondo le fonti del New York Times, non è la prima volta che una società finisce al centro delle critiche per aver generato immagini con le Ia: alcuni mesi fa la stessa polemica aveva travolto l’azienda Toys-R-Us. La critica degli utenti furiosi contro le tre pubblicità della coca-Cola prodotte, ha travolto il colosso in quanto le immagini risulterebbero ‘fasulle’.

Perché gli utenti sono furiosi contro la Coca-Cola

Secondo le notizie reperibili, gli utenti furiosi contro la contro la Coca-Cola hanno esposto le loro contestazioni perché nell’immaginario comune, questi spot sono più o meno ‘sacri’. Le pubblicità sarebbero troppo perfette, proprio per questo non rasentano minimamente le solite raffigurazioni che l’azienda delle bevande propone da sempre. Una delle prime contestazioni verso l’intelligenza artificiale nel marketing, che ha colpito stavolta un colosso americano. A quanto pare, la scelta della casa di produzione ha intaccato l’idea di un ‘patrimonio pubblico’ che i compratori avevano costruito attorno al marchio.

L’azienda cerca delle spiegazioni

Un manager ha provato a spiegare che a fronte della nuova scelta compiuta dalla Coca-Cola, ci sono delle dinamiche capaci di agevolare i costi di produzione. L’azienda ha successivamente creato di proteggere la propria idea, tirando in ballo il sogno di essere in sintonia con il futuro e le tecnologie. Attualmente i video non verrano ritirati, sebbene la prova possa avvalorare un vantaggio per l’uomo, che è l’unica ‘cosa vera’. Chissà che questo sogno di voler stare forzatamente al passo con i tempi possa causare non rischi di intaccare le vendite. Probabilmente gli utenti vogliono ricordare all’industria del beverage che la loro massima non è “connecting people” come la Nokia.