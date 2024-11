Usa, la pazza giornata elettorale: dalla profezia dell’ippopotamo al villaggio indiano in preghiera (video)

Ci sono i mercati, gli analisti, i sondaggisti. E poi c’è lei, Moo Deng, cucciola di ippopotamo pigmeo, che dalla Thailandia ha vaticinato la vittoria di Trump negli Usa. È solo una delle stranezze e delle curiosità che si affastellano intorno all’election day, in patria come nel resto del mondo.

L’ippopotamo pigmeo della Thailandia non ha dubbi: negli Usa vincerà Trump

Moo Deng non ha dubbi: sarà Trump a vincere le presidenziali Usa. Quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo per decidere chi sarà il vincitore dell’election day, infatti, la piccola ippopotama, che ad appena quattro mesi è già una star dei social, si è diretta subito su quella collegata al tycoon, ignorando del tutto quella associata al nome di Kamala Harris. Il video postato dallo Khao Kheow Open Zoo, nel centro della Thailandia, ha totalizzato oltre 500mila visualizzazione in poche ore, confermando la fama di Moo Deng.

In India un villaggio in preghiera per Kamala Harris

Altre latitudini, altre attitudini. In India un intero villaggio si è riunito in preghiera per la vittoria di Kamala Harris. Situato nel sud del Paese, Thulasendrapuram, nel Tamil Nadu, è il luogo di origine del nonno materno della candidata democratica, PV Gopalan. “La nostra leader ancestrale indiana e tamil, Kamala Harris, sicuramente vincerà le elezioni”, ha detto Ballu, fondatore del gruppo indù Anushanath’s Anukragni Organisation, nella città di Madurai nel Tamil Nadu, in un video diffuso da Ani News.

Il villaggio Usa di Dixville Notch: sei elettori, tre voti per Trump e tre per Harris

Tornando negli Usa, c’è un posto in cui non servono più né profezie né preghiere. Si tratta di Dixville Notch, minuscolo villaggio del New Hampshire, dove, come da tradizione si è votato a mezzanotte e, al termine di uno spoglio lampo, durato appena 15 minuti, è emersa una situazione di parità assoluta: i sei elettori totale della cittadina hanno votato tre per Trump e tre per Harris. È dal 1960 che Dixville Notch è il primo centro a esprimersi e ad annunciare l’esito dello spoglio prima di qualunque altra municipalità statunitense.

Beyoncé si veste da Pamela Anderson per Kamala, The Donald incassa l’appoggio del re dei podcast

Una bizzarria è stata offerta anche da Beyoncé, che ha invitato i suoi fan a votare per Harris vestendo i panni di Pamela Anderson. Il nuovo video del suo ultimo singolo Bodyguard, nel quale la cantante indossa alcuni degli abiti più iconici della star di Baywatch, si conclude infatti con la scritta “votate”, sparata da una pistola giocattolo corredata di festone. Anche Trump, comunque, in questa giornata ha avuto la sua dose di appoggio vip. Joe Rogan, il re dei podcast Usa, si schierato per il suo ritorno alla Casa Bianca. Da Musk arrivano “quelle che penso siano le ragioni più convincenti per Trump” e “sono d’accordo con lui”, ha detto Rogan, aggiungendo su X che “per la cronaca, sì, questo è un endorsement per Trump”. “Grazie per l’endorsement, Joe Rogan, è un grande onore!”, ha risposto The Donald.