Ue, Fitto confermato vicepresidente esecutivo. Meloni: “Vittoria di tutti gli italiani”. Sconfitti i gufi

Ok alle nomine di Fitto e Ribeira. I veti incrociati che hanno finora bloccato il via libera alle nomine dei componenti della von der Leyen bis sono stati superati, con fatica, in tarda serata, a Bruxelles. I vicepresidenti sono “tutti confermati”, riferisco fonti parlamentari. Sono stati approvati i vicepresidenti Kaja Kallas (il gradimento del Parlamento era una formalità, in questo caso, perché è stata indicata direttamente dal Consiglio Europeo); Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen. Lo stallo su Teresa Ribera e Raffaele Fitto, oggetto di continui veti incrociati tra Ppe da un lato e S&D dall’altro, sarebbe stato sbloccato in virtù dell’approvazione a latere di diverse mozioni di minoranza su Ribera.

L’attesa fumata bianca è arrivata dopo ore di stallo e tensioni. Le commissioni competenti del Parlamento europeo hanno dato il via libera nelle valutazioni delle audizioni dei vicepresidenti Teresa Ribera e, dopo pochi istanti, Raffaele Fitto. Ad accompagnare il voto nella commissione Regi che ha valutato Fitto un fragoroso applauso. L’intesa politica sarà formalizzata alla plenaria del Parlamento europeo il 27 novembre.

Nomine Ue, Meloni: “L’incarico a Fitto è una vittoria di tutti gli italiani”

La soddisfazione del governo italiano viene espresso dalla premier Meloni : “Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica”. Il disco verde dell’Ue è un traguardo politico determinante per il nostro Paese. “Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera: come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della Ue, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente”, conclude Giorgia Meloni.

Ue, Tajani: “Fitto saprà valorizzare il contributo dell’Italia alla governance europea”

“Bene il via libera dell’Europarlamento alla Commissione von der Leyen”, ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Premiato l’impegno italiano e del Ppe per evitare ritardi e garantire stabilità. Buon lavoro al vice presidente esecutivo Raffaele Fitto che saprà valorizzare al meglio il contributo dell’Italia nella governance europea“. Sono arrivati i complimenti del commissario europeo uscente, Paolo Gentiloni: “Via libera dalle Commissioni parlamentari competenti ai nuovi Commissari europei. La settimana prossima il voto finale. Complimenti e auguri a tutti, in particolare al Commissario italiano Raffaele Fitto”.

Ue, Tommaso Foti: “La nomina di Fitto è risposta chiara a gufi del malaugurio”

“Con la nomina di Raffaele Fitto vince l’Italia e viene riconosciuta la determinazione del presidente Meloni- ha sottolineato Tommaso Foti – : nulla cedendo a coloro che auspicavano una esclusione della nostra Nazione dalla vicepresidenza esecutiva in Europa. Resta a bocca asciutta chi da tempo profetizzava difficoltà e fallimenti per il Governo e per l’Italia. Sono i fatti a dare, ancora una volta, risposte chiare ed inequivocabili ai soliti gufi del malaugurio“. Il capogruppo di FdI alla Camera ha sottolineato come “con orgoglio, torniamo a rivestire un ruolo centrale in Europa; ottenendo deleghe strategiche che rappresentano i migliori riconoscimenti internazionali per i risultati raggiunti. Il lavoro di Raffaele Fitto, che ha portato l’Italia ai vertici europei nella gestione del PNRR, è una testimonianza concreta della competenza e della determinazione che continuerà a mettere a servizio dell’Europa e della nostra Nazione”.

Fidanza: “Evento storico per l’Italia”

Su X Carlo Fidanza, capodelegazione Fdi-Ecr al parlamento europeo, esulta: “La nomina di Fitto è un evento storico per l’Italia. Siamo molto soddisfatti per il voto a favore di Raffale Fitto, espressione del gruppo che ho l’onore di guidare. La sua nomina a vicepresidente con la delega alla coesione, è un risultato storico per il nostro Paese.