Trump sul palco con la famiglia: “L’America non ha mai visto nulla di simile. Farò finire tutte le guerre” (video)

Il pubblico urla in coro “Usa, Usa” mentre Donald Trump sale sul palco al Convention center di Palm Beach con la famiglia al completo per il primo discorso da 47esimo presidente. Con il leader tycoon ci sono Melania e tutti i figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. “Abbiamo costruito il più grande movimento politico di tutti i tempi e aiuteremo il Paese a guarire”. Sono le prime parole di Trump rivolte ai suoi sostenitori mentre sulla sala è . “Combatterò tutti i giorni per voi fino all’ultimo respiro e sarà l’età dell’oro dell’America”, ha detto ancora parlando di una “magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”.

Trump sul palco con la famiglia: “Abbiamo scritto la storia”

Trump ringrazia più volte i suoi sostenitori dal palco a Palm Beach. “Stanotte abbiamo scritto la storia. Ringrazio la mia bella moglie Melania, lavora duramente per aiutare le persone”. Entusiasmo, concretezza e sguardo al futuro con la volontà di lasciarsi alle spalle le lotte intestine degli ultimi quattro anni in un discorso inclusivo, di slancio e non programmatico. “Sono il 47esimo presidente degli Usa. L’America non ha mai visto nulla di simile. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava potessimo superare. Siamo il più grande movimento politico di sempre. Voglio ringraziare gli americani per l’onore che mi hanno dato”.

“Tutti i giorni combatterò per voi, con ogni respiro”

“Tutti i giorni combatterò per voi, con ogni respiro. Questa sarà l’età dell’oro dell’America. Gli americani ci permetteranno di fare di nuovo grande l’America. Abbiamo vinto North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, stiamo vincendo in Nevada, Arizona… avremo oltre 300 grandi elettori. Abbiamo vinto anche il voto popolare, il che è fantastico”. E ancora, riferendosi ai due mancati assassini di cui è stato vittima, “qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la mission: manterrò le promesse”. Pochi accenni di programma a partire dalla difesa dei confini e dai confluitti. “Questa campagna è stata storica. Noi siamo il partito del buon senso, vogliamo la sicurezza del confine”, ha detto, “non inizierò guerre ma le fermerò”

“L’America ci ha dato un mandato senza precedenti”

Trump ha sottolineato più volte lo straordinario consenso di popolo fotografato dalle urne. “L’America ci ha dato un mandato senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato, le vittorie al Senato sono incredibili, sembra che manterremo il controllo della Camera”. Spazio nel suo discorso anche per Elon Musk, uno dei suoi sostenitori più accaniti e influenti. “Dobbiamo proteggere i nostri geni”, ha detto il leader tycoon dal palco. Durante la notte il patron di X e Tesla aveva esultato per i primi risultati con due tweet grondanti entusiasmo. “Questa sarà l’età dell’oro in America, ci permetterà di renderla di nuovo grande”, ha concluso Trump dando spazio sul palco al suo vice JD Vance e quanti si sono spesi per il suo trionfo. “È stato il più grande comeback (rimonta) della storia americana”, ha detto Vance sotttolineando la straordinaria rimonta dei repubblicani.

Nessun testa a testa, vittoria nette per il tycoon

Nessun testa a testa come previsto dai sondaggi che fino all’ultimo hanno illuso Kamala Harris con chance di vittoria. Ora la batosta è forte per l’eroina sconfitta dei democratici, che non parlerà fino a domani. La vittoria di Trump è netta, chiara, inequivocabile. Il tycoon stravince la corsa alla Casa Bianca. In ogni stato, secondo le stime del New York Times, Trump ha migliorato il suo margine rispetto al 2020.