Trump riconquista la Casa Bianca: è il 47esimo presidente Usa. L’annuncio di Fox e il boato

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, il secondo della storia a ottenere un secondo mandato non consecutivo. Il primo era stato Grover Cleveland, 22mo e 24mo presidente, tra il 1885 e il 1889 e poi tra il 1893 e il 1897. Con la vittoria in Pennsylvania con i suoi 19 grandi elettori, il leader tycoon supera l’agognata soglia dei 270 voti. Poco dopo la chiusura dei seggi in Alaska, che concludono ufficialmente le elezioni negli Stati Uniti, arriva lo storico annuncio di Fox. Alle 7,51 (ora italiana) la proiezione di Fox news è accolta con un boato al Convention Center di Palm Beach.

Trump è il 47esimo presidente Usa. Un’impresa senza precedenti

Quella di Trump è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l’assalto al Capitol sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare passo dopo passo il consenso degli americani. Intorno alle 7 (ora italiana) Trump ha lasciato Mar-a-Lago, dove ha atteso lo spoglio insieme ai suoi familiari, alcuni amici ed Elon Musk, è si è diretto al Palm Beach County Convention Center dove a breve terrà un discorso davanti ai suoi sostenitori. Lo riferisce la Cnn, secondo cui al centro congressi dove sono già arrivati i famigliari e si sta allestendo il palco per il ‘watch party’ elettorale.

Musk: il popolo italiano gli ha dato un mandato chiarissimo

Il patron di X e Tesla si lascia andare all’entusiasmo con un secondo tweet dopo il primo (gioco, partita, incontro). “Stasera il popolo americano ha dato a Donald Trump un mandato chiarissimo per il cambiamento”, scrive postando un mazzo di fiori.

Biden sceglie un profilo bassissimo

Joe Biden sconfitto scegli un profilo bassissimo. Nelle ore dell’entusiasmo repubblicano per i risultati di Donald Trump, Joe Biden – che fino a pochi mesi fa era sicuro di vedere il suo nome stampato sulla scheda elettorale – ha scelto di defilarsi. Il presidente ha trascorso l’intera giornata alla Casa Bianca e non ha tenuto eventi pubblici. Nella serata americana ha chiamato i tre democratici del Delaware usciti vincitori dalle urne: la senatrice Lisa Blunt Rochester, il governatore Matt Meyer e il sindaco John C. Carney Jr., oltre al senatore Andy Kim del New Jersey e al governatore della North Carolina, Josh Stein. Non era previsto che Biden si unisse al ‘watch party’ di Harris alla Howard University, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Ma mentre arrivavano i risultati negativi che indicavano una strada sempre più in salita per la dem, l’umore alla Casa Bianca veniva definito “cupo” da una persona in contatto con i presenti. Tra coloro che hanno seguito i risultati con il presidente c’erano i suoi consiglieri di lunga data Steve Ricchetti e Mike Donilon e gli stretti collaboratori Annie Tomasini e Anthony Bernal.