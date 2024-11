Transizione “pacifica”, Biden e Trump si incontreranno mercoledì nello Studio Ovale

Il presidente Joe Biden e il presidente eletto Donald Trump “si vedranno nello Studio Ovale mercoledì alle 11” ora di Washington (le 17 in Italia). Lo ha reso noto il portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Due giorni fa, nel suo discorso alla nazione dopo la vittoria del tycoon contro Kamala Harris, Biden aveva anticipato di aver invitato Trump alla Casa Bianca nel corso di un colloquio telefonico. In quella occasione aveva assicurato l’impegno per “una transizione pacifica e ordinata”. Il lungo iter successivo al voto per la designazione del 47esimo presidente degli Stati Uniti si concluderà soltanto a gennaio con il giuramento e l’insediamento.

Trump e Biden si vedranno mercoledì alla Casa Bianca

Sondaggi interni della campagna di Joe Biden indicavano che Donald Trump avrebbe potuto vincere “400 voti elettorali”. Lo ha rivelato Jon Favreau, ex speechwriter di Barack Obama, durante una puntata del podcast Pod Save America, secondo quanto riferisce The Hill. “Poi scopriamo, quando la campagna di Biden diventa la campagna di Harris, che i sondaggi interni della campagna di Biden, nel momento in cui ci dicevano che era il candidato più forte, mostravano che Donald Trump avrebbe vinto 400 voti elettorali”, ha detto Favreau.

Le rivelazioni dell’ex speechwriter di Obama: i sondaggi erano chiari

L’ex collaboratore di Obama ha definito il tentativo di rielezione di Biden un “errore catastrofico” e ha accusato la “cerchia ristretta” intorno al presidente di rifiutare di credere che fosse “impopolare”. “Si sono rifiutati di riconoscere fino a molto tardi che qualcuno potesse essere arrabbiato per l’inflazione. E continuavano a dirci che la sua presidenza era storica e che era la più grande economia di sempre”.