Totti sarà sentito in Procura: è indagato per omessa dichiarazione dei redditi. La versione dell’ex calciatore

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’ex calciatore Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione di una parte dei redditi. L’accusa, di cui scrive oggi il quotidiano la Verità, è legata ad una attività della Guardia di Finanza sui conti dell’ex numero 10 della Roma da cui emergerebbero alcune apparizioni pubblicitarie per le quali Totti non avrebbe aperto un’apposita partita Iva, pur essendo per lui gli spot un’attività non occasionale. Si tratta di un “debito” di poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi avrebbe raggiunto i 200 mila euro.

L’indagine della procura di Roma potrebbe tuttavia dirigersi verso l’archiviazione. Stando a quanto riporta Il Giornale, il sospetto degli agenti della guardia di Finanza hanno mostrato i propri sospetti dopo aver appreso della mancata apertura di una partita iva al fine di ricevere in modo corretto le retribuzioni per alcune prestazioni pubblicitarie. Sembra che il debito fiscale che da un migliaio di euro è passato a 200mila, con le more e gli interessi. La “bandiera” dell’As Roma sta attualmente cercando di ovviare al problema mettendosi in regola con il pagamento per evitare ulteriori problemi: il reato di evasione – sempre secondo scritto su Il Giornale – è punibile dai 2 ai 5 anni di reclusione.

Francesco Totti indagato: in Procura a dicembre

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’ex calciatore e capitano della Roma avrebbe già pagato lo scotto in denaro per le sue azioni e nelle prossime settimane i pm romani dovrebbero convocarlo per comprendere la sua posizione: in questo modo i magistrati potrebbero archiviare il fascicolo su di lui. Stando alle fonti di Rainews, l’audizione di Totti potrebbe avvenire tra il 9 e il 13 dicembre dai pubblici ministeri del tribunale di Piazzale Clodio.

Per il calciatore la ‘burrasca’ non finisce mai

Per l’ex giocatore di calcio romano e romanista la burrasca sembra non finisca più: l’ex moglie Ilary Blasi l’ha addirittura denunciato per abbandono di minore, accusandolo di aver lasciato da sola la figlia Isabel di 8 anni. Totti ha immediatamente respinto le accuse nei suoi confronti, replicando e attestando che la loro pargola fosse in compagnia di una baby sitter. Per Il Giornale, le forze dell’ordine avrebbero verificato che la bambina avesse accanto una persona di fiducia, rasserenando la madre e i nonni. L’esposto verso Totti è partito lo stesso, ma attualmente sembra che i magistrati stiano pensando all’archiviazione.