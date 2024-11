Tegola su Totti, Ilary Blasi lo ha denunciato per abbandono di minore: avrebbe lasciato la figlia sola in casa

Abbandono di minore. Tegola su Francesco Totti. La separazione più famosa e chiacchierata si tinge di un’accusa grave lanciata all’ex Capitano giallorosso dalla sua ex moglie Ilary Blasi. La causa che sancisce la fine alla loro unione è incardinata al tribunale civile di Roma che dovrà decidere sulle questioni patrimoniali e sull’affidamento dei figli. Proprio il capitolo figli è quello che ora catalizza ogni decisione, in particolare sulla custodia della figlia più piccola, ora di 8 anni. La Procura di Roma ha aperto un’indagine con un’ipotesi di reato: abbandono di minore. Il che non è uno scherzo, per legge è punita col carcere da sei mesi a cinque anni.

La videochiamata di Ilary Blasi con la bambina

L’inchiesta penale è stata aperta in seguito alla denuncia di Blasi, che ha contestato a Totti di aver lasciato sola la figlia nella casa «paterna»: fatto di cui la conduttrice si sarebbe resa conto durante una videochiamata con la bambina. Totti sarebbe venuto dunque meno all’obbligo di custodia della figlia e, sostiene Blasi tramite i suoi legali, non solo in un’occasione.

Ilary Blasi ha denunciato Totti per abbandono di minore: quanto rischia

La bimba – è la ricostruzione del Corriere – sarebbe stata lasciata senza supervisione di un adulto, maggiorenne, in casa o in hotel, mentre Totti avrebbe presenziato ad eventi mondani. E la Blasi non sarebbe stata avvisata degli spostamenti della figlia durante i viaggi all’estero, per esempio a New York per il ponte dell’Immacolata 2023. Il tutto andrà a far parte del fascicolo di indagine per un reato che è procedibile d’ufficio. “Dunque, l’inchiesta andrebbe avanti anche nel caso in cui Blasi dovesse cambiare idea e decidere di ritirare la querela. Il giudice Simona Rossi ha stabilito l’affidamento condiviso, anche se i figli dimorano in misura prevalente presso l’abitazione in cui vive anche la madre, all’Eur. Nei giorni in cui sono affidati a Totti, però, specie nel caso della piccola vista l’età, la supervisione deve essere garantita, dal padre stesso oppure da altri maggiorenni – un domestico, per esempio – la cui presenza potrebbe evitare la contestazione di «abbandono».

Blasi accusa Totti di abbandono della piccola. La polizia a casa

La battaglia legale si fa sempre più aspra. Il caso contestato da Ilary Blasi si riferisce a un caso specifico, ossia il caso della videochiamata: a seguito della quale la showgirl avrebbe allertato la polizia. “Ma quando gli agenti del commissariato di Ponte Milvio sono arrivati nell’abitazione di Roma Nord, che Totti condivide con la nuova compagna Noemi Bocchi, avrebbero trovato una babysitter: incaricata di badare la bambina. Questo è quanto hanno fatto sapere i legali di Totti”.

I casi aperti della separazione Totti-Blasi

Restano aperti molti altri punti della causa di separazione che ha tenuto e sta tenendo banco sui social e nel gossip: il mantenimento, i Rolex, e “famose” borse di Ilary. Oltre naturalmente all’accusa di infedeltà coniugale: che dal punto di vista di entrambi potrebbe essere motivo di addebito del divorzio. Resta poi aperta anche la questione del mantenimento dei figli. Lei ha infatti chiesto di aumentare l’assegno mensile versato da Totti (12mila 500 euro); chiedendo tra i 18 e i 20mila euro. Resta in piedi, infine, la causa sulla proprietà dei Rolex, valore oltre 1 milione di euro, di cui entrambi rivendicano la proprietà.