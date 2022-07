Francesco e Ilary si separano: scelta “inevitabile”. La favola è finita, resta l’impero di famiglia da spartire

La favola d’amore è finita. Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. Terminati anche i tempi supplementari con un pareggio. Niente rigori. La separazione, annunciata a febbraio, smentita furiosamente dai protagonisti è stata confermata ieri. Proprio mentre il settimanale Chi lanciava una cover con immagini rubate. Che documentano l’incontro notturno dell’ex capitano della Roma con la nuova biondissima fiamma, Noemi Bocchi.

Totti e Ilary si separano: la favola è finita

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, fa sapere Ilari. Quasi identico il messaggio del campione giallorosso. Per ore e ore si attende un annunciato comunicato congiunto. Che non arriva. Separate anche le dichiarazioni- fotocopia. “Dopo venti anni insieme la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli. Che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita”, scrive Totti. Che annuncia che non rilascerà altre dichiarazioni. E di confidare nel massimo rispetto “per la nostra riservatezza e privacy”.

L’accordo sulla complicata spartizione patrimoniale

L’amore è finito, i sospetti diventano certezze. Nessun perdente. Dopo aver vissuto qualche mese da separati in casa, nella mega-villa dell’Eur, adesso giocano a carte scoperte. Mesi sospesi in attesa che i rispettivi avvocati trovassero l’accordo su una complicatissima spartizione patrimoniale della coppia d’oro. Dopo venti anni di dediche, pollici in bocca. Dopo il colpo di fulmine, le nozze regali celebrate all’Ara Coeli e in diretta Sky. Dopo tre bambini, Cristian, Chanel e Isabel, le estati a Sabaudia, le foto romantiche al tramonto. Un legame indissolubile fino allo struggente addio alla Roma del Capitano. Quell’indimenticabile 28 maggio 2017.

Sette società immobiliari, la separazione dei beni

Cuori infranti davanti al mondo e a milioni di fan. Ma anche un robusto patrimonio finanziario da gestire. La casa in cui vivevano entrambi resterà a Ilary. Che rimarrà ad abitarci con i figli. All’ex capitano della Roma sono riconducibili sette società immobiliari. In cui Totti ha investito i suoi guadagni stellari da calciatore. La showgirl ne ha due. Il matrimonio è in separazione dei beni. Ilary ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl. E la Società sportiva dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina.

Il padre e la sorella di Ilari nell’impero Totti

Ma l’impero dei Totti è soprattutto immobiliare. Nel mattone che gli investimenti di Totti sono stati sconfinati. Negozi nei centri commerciali. Intere palazzine affittate anche al Comune, appartamenti in città. Ville. La società si chiama Vetulonia, come quella via di Porta Metronia dove il campione è nato. La gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla NumberFive. Società che è invece tutta della famiglia Blasi. E che stipula tutti i contratti extracalcistici dell’ex capitano della Roma. E infatti, racconta Repubblica, il primo segnale di rottura è stato l’allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione di Totti.

Il servizio di Chi sulle scappatelle notturne

Puntuale arriva in edicola un servizio fotografico sul settimanale Chi. Che scodella le immagini di Totti che nottetempo si presenta a casa di Noemi Bocchi, la biondissima dama dei Parioli, 34 anni. Tifosa giallorossa e grande giocatrice di paddle. Più volte fotografata sugli spalti dell’Olimpico (a scovarla a febbraio fu Dagospia) poco distante da Totti. I due si frequenterebbero di nascosto da almeno otto mesi. E sarebbero innamorati sul serio. Nemmeno Ilary, che negli ultimi mesi è apparsa sempre più magra e scavata, risulterebbe disperata per la fine di un sogno. Sempre secondo il settimanale, l’ultima litigata si scatena per la scoperta di Francesco d alcuni messaggini bollenti sul cellulare della moglie. Un uomo misterioso che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe incontrato durante le trasferte a Milano.