Nuova bomba di Dagospia su Francesco Totti e Ilary Blasi: «Arriva l’annuncio della separazione»

Sarebbe atteso per le 19 di oggi un comunicato congiunto con cui Francesco Totti e Ilary Blasi annunceranno la separazione. A divulgare l’indiscrezione è stato Dagospia, non senza una nota di compiacimento per il fatto che, si legge sul sito, «aveva ragione!», con riferimento alla diffusione, a febbraio, delle indiscrezioni sull’ormai imminente fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la showgirl. Allo stato attuale, mentre la notizia è rimbalzata su tutti i media e ha portato l’hashtag “Totti” fra le tendenze di Twitter, non ci sono né conferme né smentite da parte della coppia.

Dagospia: «Totti e Ilary Blasi si separano in modo consensuale»

«Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale», si legge su Dagospia, che ricorda come «era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa». «Da quel momento – si legge ancora – un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla». E, ancora, secondo Dago «tutti sapevano» dei «problemi in casa Totti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà. Totti è stato l’ottavo re di Roma, e ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne». Questa la tesi di Dagospia. Ciò che invece i coniugi Totti, smentendo le voci, reclamarono in occasione di quelle indiscrezioni, poi seguite da un polverone sui presunti nuovi partner dell’uno e dell’altra, fu privacy e rispetto soprattutto a tutela dei tre figli.

Il “pupone” e la showgirl: vent’anni d’amore e 17 di matrimonio

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno insieme da vent’anni e sono sposati da 17. Per un tempo lunghissimo sono stati tra le coppie italiane in vista più solide e più affiatate. Poi è arrivata quella bomba di Dagospia, con tanto di nomi e foto sulla presunta liason del Capitano con Noemi Bocchi, avvistata allo stadio quando c’era anche lui e, pare, conosciuta a un torneo di padel. A ruota uscirono poi le notizie sul presunto flirt di Blasi con un attore romano e le ricostruzioni su tutti gli indizi che avrebbero dovuto confermare la crisi del matrimonio, dall’assenza di lei alla festa per i 45 anni di lui alle voci su dissapori di natura patrimoniale. Tutte questioni respinte dai due, che intervennero via social e personalmente per mettere a tacere quello che era – e, in assenza di conferme, resta – un doloroso pettegolezzo.