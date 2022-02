Crisi? La smentita di Totti su Instagram: “Fake news”. Poi la cena fuori insieme postata da Ilary (video)

Nessun vento di crisi tra Ilary e Totti. In serata arriva la smentita ufficiale del Capitano. E quella più informale e scanzonata della conduttrice delle Iene. Soltanto fake news. Dopo la bomba sganciata da Dagospia sulla fine del loro amore durato 20 anni, per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni dei presunti tradimenti di entrambi. A Roma non si parla d’altro, nei bar, nei negozi, per le vie. I fan aspettano ansiosi di sapere che la favola non è finita.

Crisi, Totti smentisce con un video

A fine serata l’ex bomber della Roma, decisamente infastidito, decide di chiudere la vicenda con un video su Instagram. In quattro storie racconta la verità e chiede di essere lasciato in pace. Non manca l’appello finale alla stampa a non speculare sulla vicenda. “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia”, dice Totti nel filmato. “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

La linguaccia di Ilary Blasi

A dare il là al gossip sulla separazione della coppia, dopo Dagospia, è stato il Corriere della Sera che ha pubblicato l’indiscrezione di un flirt avuto da Ilary , al quale sarebbe seguito l’innamoramento di Totti per un’altra donna. Poco dopo Repubblica online si spinge oltre, pubblicando nome e cognome della presunta nuova fiamma del Pupone. Si tratterebbe di Noemi Bocchi, 38 anni, bella e bionda, dai tratti molto simili a Ilary. Sul web circolano foto ‘sospette’ e il romanzo si infittisce. La smentita però è tassativa. E dovrebbe mettere a tacere il pruriginoso gossip.

La cena a base di pesce al centro di Roma

Anche Ilary fa la sua parte. Prima linguaccia postata in mattinata dalla showgirl. Una story di tre secondi che la immortala in treno mentre si toglie la mascherina con la mano sinistra e fa una linguaccia, come a dire “Cosa volete da me?”. Poi arriva su Instagram la storia rassicurante della famiglia Totti riunita a cena in un noto ristorante della Capitale. Nei pressi del Quirinale. Nel video di pochi secondi si intravedono i figli intenti parlare e mangiare una cena a base di pesce.

Un bacio? “So vent’anni che ci baciamo”

Per qualche istante si vede anche Francesco Totti bere un bicchiere di Coca Cola. “Grande Vincenzo”, dice Ilary Blasi al cameriere del ristorante. “Grande di stazza, vero?”, risponde. All’uscita dal locale scherzi e ironia. L’ex Capitano giallorosso, con in braccio la figlia Isabel, si fa largo assediato dai fotografi e dai flash. Un bacio con Hilary? “So vent’anni che ci baciamo”.