Hilary e Totti a un passo dalla separazione. Il matrimonio da favola è in crisi dopo 17 anni

È finita la favola d’amore di Hilary Blasi e Francesco Totti? Stando alle ricostruzioni giornalistiche e ai gossip la coppia, insieme da 20 anni, sarebbe a un passo dalla separazione. L’ultima lite che avrebbe incrinato definitivamente i rapporti, come riporta Dagospia, sarebbe scoppiata durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Il 5 febbraio. La “gita ai Castelli” è stata raccontata anche dal Messaggero, senza l’indiscrezione sulla lite. Ma già negli ultimi mesi c’erano stati segnali di una possibile rottura. Mai smentiti ufficialmente dal Capitano e dalla star delle Iene.

Tra gli indizi l’assenza di Hilary alla festa per i 45 anni di Totti lo scorso febbraio. E la scomparsa sui social di video e storie ironiche alla Sandra e Raimondo Vianello. L’indiscrezione pubblicata da Dagospia ha fatto velocemente il giro del web ed è stata ripresa dal Corriere online. Che parla di conferme da parte degli amici della coppia. Di strani spostamenti. Di tradimenti reciproci. Hilary avrebbe avuto un flirt scoperto da Francesco. E lui si sarebbe innamorato di un’altra.

Hillary e Totti vicini alla separazione

La loro è stata una storia d’amore da copertina. Tra le più lunghe nell’ambiente dello showbiz. Sposati da 17 anni, insieme dal 2002, Totti e Hilary hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha sempre superato con ironia gli alti e bassi di una vita privata che si intreccia a quella pubblica. Particolarmente forte e affiata nei giorni dolorosi dell’addio al calcio di Francesco nel 2017. In una recente intervista, Ilary Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere. E di non voler restare appesa a un uomo. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo”. Non si parla di crisi. Ma a rileggere oggi quelle parole sembrano profetiche.