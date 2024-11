Terremoto in Molise, la terra trema in provincia di Campobasso per una scossa di magnitudo 4.0. Panico tra la gente

Terremoto in Molise, la terra torna a tremare, stavolta esattamente nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli, dove una scossa di magnitudo 4.0 ha risvegliato nella paura gli abitanti di quell’area quando erano l’l’1.51 tra venerdì e sabato (9 novembre ndr). L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 6 km a sud del comune di Montecilfone, con meno di 2.000 abitanti. Gli altri centri in cui la scossa si è sentita in maniera particolarmente forte sono stati Larino, Palata, Guardialfiera, Guglionesi, Acquaviva Collecroce e Tavenna. Ma le onde sismiche si sono percepite nitidamente fino a Isernia e Termoli. Addirittura sui social qualcuno ha commentato sostenendo di avere percepito la scossa fino in provincia di Foggia.

Terremoto in Molise, la terra trema nella notte

A dare notizia del terremoto in Molise è stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha anche aggiunto che l’ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità e, cosa più importante di tutte, che non si hanno – almeno al momento – notizie di danni a persone o cose. Di sicuro comunque la paura tra i cittadini è stata grande, anche perché in loro è ancora vivo il ricordo del sisma del 14 e 16 agosto 2018, con la scossa più importante di magnitudo 5. Presi dal panico, allora, in molti sono usciti di casa nei comuni di Montecilfone, Casacalenda e Larino. Secondo gli addetti ai lavori potrebbe trattarsi, ma è solo una ipotesi rilanciata in queste ore sul web in attesa di una eventuale conferma da parte degli esperti, della stessa faglia che è tornata ad attivarsi.

Una scossa di magnitudo 4.0 in provincia di Campobasso

Un risveglio nel terrore, dunque, quello che ha sorpreso nel sonno gli abitanti molisani delle zone interessate dall’evento sismico di magnitudo 4.0. Molti fra i residenti delle zone interessate dalla scossa hanno raccontato di avere udito un forte boato nella notte. In seguito al quale «i muri e i mobili hanno tremato, mentre dalle mensole cadevano i soprammobili». Presi dal panico, in molti si sono riversati in strada, mentre altre cercavano di valutare la situazione affacciandosi alle finestre.

Panico tra la gente che si è riversata in strada

Un episodio sismico di rilievo che ha l’ultimo precedente appena tre mesi fa, quando lo scorso 21 settembre una scossa di magnitudo 4.1 con ipocentro in mare, localizzato al largo delle Egadi, davanti la costa trapanese, a circa 1 chilometro di profondità, ha colto di sorpresa i cittadini siciliani che a Trapani, ma anche a Marsala, Mazara del Vallo e nelle Egadi, si sono catapultati in strada quando ancora non era l’alba (alle 5 del mattino). In quel caso si trattò di una scossa di tipo ondulatorio che ha generato un’oscillazione orizzontale degli edifici colpiti.

Terremoto in Molise, l’ultima ondata sismica appena 3 mesi fa in Sicilia

E come ieri in Sicilia e oggi in Molise i movimenti tellurici avvertiti distintamente dalla popolazione ha fatto scattare l’allarme che si è immediatamente tradotto in numerose chiamate dei residenti delle aree interessate ai vigili del fuoco e protezione civile.

In corso verifiche: nessun danno

«Stiamo facendo verifiche, ma non risultano danni», ha affermato di prima mattina all’Adnkronos il sindaco di Larino e presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, dopo la forte scossa di magnitudo 4 registrata dall’Ingv nella notte, alle ore 1.51, nella provincia. Larino è tra i comuni più vicini all’epicentro. «Stiamo facendo verifiche e controlleremo scuole, edifici pubblici, anche l’ospedale – ha sottolineato Puchetti –. Come presidente della provincia attiverò l’ufficio tecnico per fare un sopralluogo al cosiddetto “Ponte dello sceriffo” – ha quindi aggiunto – perché l’epicentro della scossa è proprio in quella zona». Tuttavia il primo cittadino ha ribadito che al momento «non ci sono danni. La scossa si è sentita, ma è stata molto breve», ha concluso.